Tauro – Horóscopo del 18 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Recibe amor, no siempre tienes que dar y dar. También expresa lo que necesitas, no vas a perder a nadie por hacerlo, mereces que te amen tan profundo como tú lo haces.

Dinero:

Pueden venir oportunidades de negocio nuevas, incluso en algo que simplemente te llama la atención y aún no sabes mucho al respecto, puede ser momento de aprender.

Salud:

Sal a caminar o haz un poco de ejercicio en el día, necesitas activar tu energía vital y salir de las rutinas que tanto te gustan.

Consejo:

Deja de quejarte, revisa todo lo valioso que tienes en tu vida para que valores lo completo y privilegiado que eres.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Metal Yin, te encuentras en un día Oficial Cerrado. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones para llevarlo de la mejor forma.

Trabajo:

Ten tu mente fuera del trabajo por hoy, no es un buen día para realizar actividades importantes y darse un descanso nunca está de más.

Salud:

La meditación ayuda mucho en tu parte respiratoria, una buena y consciente respiración hace que todo se ve más claro. Inténtalo y siéntelo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Intenta dejar a un lado actitudes como las quejas continuas, el control y la exigencia. Déjate llevar alguna vez por el destino, nada malo pasará.

Dinero:

Primero hay que controlar tus emociones para luego tomar decisiones importantes, no dejes que una mala actitud te arruine todo el trabajo y esfuerzo empleado.

Consejo: Si te enfocas en tus problemas, los atraerás. Si te enfocas en la solución, la crearás.