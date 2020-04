Piscis – Horóscopo del 18 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Aprende de la diversidad para que puedas encontrar valor en las personas que te rodean y que construyen contigo. No puedes imponer tus creencias o formas de hacer las cosas, entre más pronto lo aprendas, más pronto encontrarás la belleza completa en esa persona especial que hará latir tu corazón.

Dinero:

No presiones tanto, no todo lo que haces tiene que ser perfecto ni estar dentro de tus parámetros, confía en las diferentes formas que tiene el universo para proveer lo que necesitas.

Salud:

Te puedes evitar muchas indisposiciones si prestas atención a los demás y comprendes sus razones, no entres en dramas solo por no estar de acuerdo con algo. Tus malestares muchas veces vienen más de lo emocional que realmente de un problema físico.

Consejo:

Revisa el valor que tienen las demás personas en tu vida, cuídalas y busca estar en conexión con ellas para que puedas aprender con humildad de sus acciones.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Metal Yin, te encuentras liderando la energía en día Cerrado, es decir que la energía del día no ofrece buenos resultados, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

La energía del día te hará tornarte violento a la hora de expresarte, procura respirar y pensar lo que vas a decir antes de dejarte llevar por tus emociones.

Salud:

Busca una persona con la que puedas hablar sobre como te sientes y puedas escuchar un punto de vista diferente al tuyo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Hoy puedes pasar por encima de tus reglas morales, debes de ser sumamente cuidadoso con esto, te podría hacer entrar en situaciones de las cuales te arrepentirás.

Dinero:

Este es el día menos favorable para que realices actividades financieras, evita realizar ventas importantes este día.

Consejo: Intenta pasar este día tranquilo, mañana será un mejor día.