Piscis – Horóscopo del 17 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

No te enfades con las personas que quieres por que no piensan o sienten las cosas de la misma manera que tu, se más comprensivo y deja la intolerancia. Evitarás muchos malos ratos.

Dinero:

Pareces un torbellino de ideas y ninguna te gusta, pretendes siempre obtener lo mejor y olvidas que cometer errores no es fracasar, es aprender y que es tan necesario para el éxito como el compromiso.

Salud:

Ten cuidado, estás entrando a un punto muy delicado, eres inconforme por naturaleza y la situación actual te tiene con los nervios de punta, no supongas y cuídate, pero no seas radical.

Consejo:

Acude a tu inteligencia y a tu intuición para salir de esta situación tan confusa para ti, busca la ayuda que requieras, vive en armonía.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Metal Yang, te encuentras en combinación Directa en día Abierto, lo que genera una energía propicia para comienzos favorables, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

No pierdas una oportunidad para crecer, busca siempre nuevos retos. Recuerda que solo tu puedes crearte limites y la energía de este día te apoya para que puedas lograr todo lo que deseas.

Salud:

Intenta estar acompañado el día de hoy, puede que te sientas solo y no quieras compartir. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Comprométete solo con la palabra hacia tus seres queridos este día, es un buen día para comenzar proyectos, pero las constelaciones no apoyan, así que es mejor esperar.

Dinero:

No es un día apropiado para realizar actividades financieras, pero si te encuentras en problemas económicos lo mejor es dejar el orgullo a un lado y solicitar ayuda.

Consejo: La forma de jugar con la energía del día es comenzar todas esas actividades solo con tu compromiso, mañana será otro día, pero hoy comenzaste esa actividad.