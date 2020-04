Leo – Horóscopo del 18 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

No seas egoísta, recuerda que tus seres queridos también deben brillar, permíteselos. Tener la última palabra no te hace mejor, pero sí te hace más odioso con las personas, incluso a veces les haces daño con esos actos.

Dinero:

No tienes que tenerlo todo para darte cuenta de que no te falta nada. El momento de valorar el hoy, los recursos que te permiten cumplir con tus metas del día.

Salud:

Requieres introspección, busca ejercicios más orientados al interior para que puedas aprender que no todo el valor está en la apariencia.

Consejo:

Tus inseguridades se reflejan en tus acciones y en tus ganas constantes de destacar, cura tus heridas primero puedas brillar de forma auténtica.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Metal Yin, te encuentras en día Cerrado, es decir que la energía del día no ofrece buenos resultados, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Si trabajas procura no realizar entregas de trabajo importantes, lo ideal es que intentes utilizar este día para tener tus responsabilidades al día.

Salud:

Busca darle un descanso a tu cuerpo, no solo notaras la diferencia mañana sino el resto de la siguiente semana. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Si tienes algún problema por hablar con tu pareja hoy no es el día, mejor espera. Si de lo contrario aun no tienes pareja comienza a idear tu plan para conquistarlo/a.

Dinero:

Cuida muy bien tus pertenencias y tu patrimonio, ya que por la energía que te acompaña este día eres mas propenso a sufrir robos que cualquier otro.

Consejo: Procura fluir con el día, las energías que nos afectan solo se activan cuando nosotros creamos las circunstancias.