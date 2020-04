Leo – Horóscopo del 17 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

No hagas promesas que no puedas cumplir, piensa que la otra persona se ilusiona y el universo es implacable, comprender al otro es una virtud, no lo olvides.

Dinero:

Tu labor es lo que escogiste, si no te gusta cámbiala, nada pasa, es mejor estar presente que ausente, lo que no realizamos desde el corazón vuelve todo más complejo.

Salud:

Por querer siempre destacar, te exiges demasiado, debes estar atento porque la salud se deteriora y es el mayor regalo que tienes, cuídate, poniendo límites a tu labor.

Consejo:

Se más objetivo, cuando quieras ser mediador no te dejes llevar por lo que te conviene, mediar es conciliar sin favoritismo, esto aplica para las relaciones o la labor que desempeñas.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Metal Yang, te encuentras en Choque en un día Abierto, ten presente las siguientes recomendaciones para poder llevar tu día.

Trabajo:

En este día en el trabajo busca mantenerte bajo perfil, ya que esto permitirá que no seas culpado injustamente por errores, procura estar al día en tus responsabilidades.

Salud:

Cuídate mas que ayer, la energía de hoy te hace mas propenso a accidentes y a enfermedades. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Tu juicio puede que no se encuentre muy agudo el día de hoy, esto debido a que tus emociones nublaran tus pensamientos.

Dinero:

No realices actividades financieras, este día no ofrece resultados positivos para ti, sobre todo en temas de dinero.

Consejo: intenta eludir los problemas sobre todo ajenos, ya que te podrías ver involucrado rápidamente en cualquiera.