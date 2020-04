Sagitario – Horóscopo del 18 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Los celos y la posesión no son amor, no intentes controlar las decisiones de tu pareja, aprende de ella y de su esencia.

Dinero:

Puedes aventurarte en ese nuevo proyecto, no saques más excusas porque siempre encontrarás una mejor que la anterior para no hacerlo. Es el momento.

Salud:

Cuida tu alimentación para que te sientas vital y protejas todos tus sistemas de enfermedades o dolores que se pueden evitar.

Consejo:

Debes reconstruir muchos aprendizajes de tu infancia para convivir de una forma más sana con tu entorno.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Metal Yin, te encuentras en un día Oficial Cerrado. Se muy consciente de las palabras que utilizas.

Trabajo:

Trata de no lidiar con problemas grupales, tus habilidades comunicativas no serán las indicadas para dar opiniones personales. Enfócate en tus labores individuales y en cómo mejorarlas.

Salud:

Busca tu calma interior, preocúpate por tu equilibrio emocional e intenta de siempre mantenerlo estable. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es importante aprender a controlar tu impulsividad, tanto verbal como física. Escucha a los demás, interioriza y trata de mejorar cosas que no te dejan vivir en completa armonía con los que te rodean.

Dinero:

Despréndete de temas monetarios por hoy, a veces te dejas hundir por la angustia y eso hace que te desestabilices. Hoy céntrate en buscarte a ti mismo.

Consejo: ¡Relájate! Tú destino siempre te encontrará. Todo tiene su momento y cada sueño su tiempo.