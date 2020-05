Murió Willie K: ¿cómo murió el cantante nominado al Grammy?

El mundo de la música nuevamente se vistió de luto, esta vez tras conocerse del fallecimiento de Willie K, alias William Awihilima Kahaiali’i, el cantante de Hawai nominado al Premio Grammy. El artista murió después de una batalla de dos años contra el cáncer.

A Willie K le sobreviven su esposa, Debbi Kahaial’i, así como sus cuatro hijos, Karshaun, Max, Lycettiana y Antoinette.

Según una publicación en la página de Instagram de Willie K, el cantante falleció la noche del 18 de mayo. Fue diagnosticado por primera vez con cáncer de pulmón en febrero de 2018. Una publicación en la página de Facebook de Willie K en abril de 2019 mostró al cantante anunciar que estaba recibiendo inmunoterapia.

Willie K and Billy Gibbons with Mick Fleetwood "I Loved a Woman"

Además de su carrera como cantante, Willie K era el dueño de Mau Tribe Productions. Durante su carrera, Willie K actuó con luminarias como Prince, Willie Nelson y Santana. Entre sus canciones más populares estaba su interpretación de “O Holy Night”, así como la canción, “Katchi Katchi Music Makawao”.

La publicación de Instagram que anunciaba su triste muerte decía: “Estamos tristes de anunciar que Willie K falleció el lunes por la noche (18 de mayo) en su casa en Wailuku, rodeado de su ohana”.

La publicación continuó: “Estaba de buen humor, estaba bien y estaba ansioso por presentarse nuevamente. Luego, repentinamente empeoró y perdió su batalla”. El homenaje concluyó diciendo que una celebración de la vida de Willie K se anunciará en una fecha posterior.



El cáncer de Willie K pasó a la etapa 4 en abril de 2019, dejándolo con menos posibilidades de sobrevivir.

Renowned Hawaiian musician Willie K .. Remembered

Se creó una página de GoFundMe para ayudar a la familia de Willie K para pagar sus tratamientos contra el cáncer. Hasta ahora, la página ha recaudado poco más de $100,000 de una meta de $1,000,000. La última actualización en esa página llegó en abril de 2019.

Raenette Kahaialii escribió en la página que el cáncer del cantante había llegado a la etapa 4. A pesar de esto, Kahaialii escribió: “Aunque el cáncer de pulmón de células pequeñas es muy agresivo, Willie sigue siendo positivo y optimista sobre su condición y recuperación. Apreciamos cualquier cosa que pueda ofrecer, ya sea financiera o espiritualmente. Sus oraciones de fuerza y curación son muy apreciadas”.

Willie K dijo en una entrevista de 2018 con Hawaii News Now que después de toda una vida de retribución, una de las partes más difíciles de estar enfermo fue ser una persona necesitada.

Willie K performing at World Whale Day 2015

“Es difícil ser el que necesita, sabes, cuándo eres el que siempre se ocupaba de todos los demás. No sé cómo lidiar con eso. Esa es la única cosa que me está molestando muchísimo”, confesó el cantante.



Durante esa entrevista, Willie K dijo que seguía diciéndole a su familia cuando se ponían tristes: “Dejen de pensar en cosas como esas. Así no es cómo funciona. El pensamiento positivo no te hace ir a la deriva. Ves cuál es el siguiente paso, luego sigues marchando, hombre”.



Willie K. sings the National Anthem at Aloha Stadium

En 2017, Willie K le dijo a Maui Time en una entrevista que provenía de una familia musical. Su padre era un reconocido guitarrista de blues, llamado Manu Kahaiali’i, mientras que su madre también era cantante. Además, Willie K fue uno de los 13 niños de la familia.