Murió BJ Hogg: ¿cómo murió el actor de Games of Thrones?

Los fans de la famosa saga de Games of Thrones están de luto, esta vez tras conocerse el fallecimiento del actor BJ Hogg, quien murió a la edad de 65 años.

Así lo reveló BBC News, donde se afirmó que el equipo manejador del artista irlandés confirmó la triste noticia.

Hasta el momento no se ha revelado la causa de la muerte de Hogg.

“Era un gran hombre, con una gran personalidad y un actor excelente. Su familia está devastada y mi corazón está junto a ellos. Era una las personas más buenas que conozco, es una gran pérdida”, dijo Geoff Stanton, representante del actor.

El irlandés era reconocido mundialmente por haberle dado vida al personaje de Addam Marbrand, de la Casa Lannister, en la primera temporada de la serie de HBO.

R.I.P. William Henry Brian HOGG (1955-2020), better known by his stage name B.J. Hogg, Northern Irish actor best known for playing Big Mervyn in the sitcom Give My Head Peace.

He also played the title role in the Oscar-nominated short film Dance Lexie Dance. pic.twitter.com/u7cKl0bmAf

— In__Memoriam (@In___Memoriam) May 2, 2020