Murió Sam Lloyd: ¿cómo murió el famoso actor?

El mundo del entretenimiento nuevamente se viste de luto, y esta vez el actor Sam Lloyd, quien interpretó al abogado Ted Buckland en la serie de televisión Scrubs, murió a la edad de 56 años.

Según TMZ, Lloyd fue diagnosticado con un tumor cerebral inoperable en enero de 2019. Solo unas semanas antes, él y su esposa Vanessa habían dado la bienvenida al mundo a su primer hijo, Weston.

En un comunicado, el creador de Scrubs, Bill Lawrence, se refirió a la triste pérdida. “Pensando mucho en Sam Lloyd hoy. (Ted) Realmente un tipo tan amable y dulce. Muchos lo extrañarán”, dijo.

El productor de “Scrubs” Tim Hobert organizó un GoFundMe para Lloyd el año pasado.

En febrero de 2019, el productor de Scrubs Tim Hobert y su esposa ayudaron a organizar una recaudación de fondos para ayudar a reunir dinero para los costos médicos de Lloyd.

En la descripción de la página, Hobert escribió que en enero de 2019, Sam comenzó a experimentar dolores de cabeza y también comenzó a perder peso. Cuando visitó a un médico el 17 de enero, le aconsejaron que se hiciera una tomografía computarizada que reveló una masa en su cerebro.

“En un día, estaba en cirugía cerebral. Desafortunadamente, el tumor estaba demasiado entrelazado para que los cirujanos pudieran extirparlo. Para el domingo, Sam y Vanessa fueron informados de que el cáncer en su cerebro había hecho metástasis de sus pulmones. Otras exploraciones mostraron que el cáncer también estaba en su hígado, columna vertebral y mandíbula”.

La descripción continúa describiendo a Sam como un “alma dulce, amable y generosa” que “bendijo” la vida de las personas.

El GoFundMe recaudó $ 159,150.

La adición más reciente a la recaudación de fondos fue agregada el 5 de marzo por Hobert, quien escribió que había sido un mes muy “difícil” para Sam. Continuó: “En los 13 meses desde el diagnóstico original de Sam, con la ayuda de ustedes (personas increíbles de todo el mundo), ha aprovechado al máximo el tiempo que se le ha dado. Pudo volver a su estado natal de Vermont y tocar su concierto anual con su banda de los Beatles, The Butties. Pudo hacer lugares para invitados en Modern Family y American Housewife, que le permitieron calificar para la póliza de seguro Screen Actors Guild. Pudo pasar tiempo con sus queridos amigos, ayudar a su madre en las últimas etapas de su vida, y cantar para ella en su funeral, y lo más importante, pudo pasar tiempo con su esposa, Vanessa, y celebrar el primer cumpleaños de Weston”.

La última sección de la publicación decía: “Ahora Sam se está preparando para una nueva pelea. Una pelea que vendrá con mayores desafíos. Entonces, por favor envíen a Sam todas sus oraciones y energía positiva. Continúa leyendo todas sus publicaciones y está abrumado por el increíble amor que ha recibido en todo el mundo”.

El actor era el sobrino del actor Christopher Lloyd de “Regreso al futuro”. El padre de Lloyd, Sam Lloyd III, también fue actor, al igual que su tío, Christopher Lloyd, quien interpretó al Dr. Emmett Brown en Regreso al futuro.

En el transcurso de su ilustre carrera, el actor apareció en varios proyectos, incluidos American Housewife, Modern Family, Dr. Ken, Cougar Town y Shameless. También interpretó al Dr. Albert Goldfine en Desperate Housewives de 2004 a 2005. En total, apareció en 95 episodios de Scrubs.

Junto con la actuación, Lloyd fue cantante. Su grupo a capella, The Blanks, hizo varias apariciones en Scrubs. Lloyd también fue miembro de una banda tributo a los Beatles, llamada The Butties.

Varios amigos y otros actores recurrieron a sus redes sociales para rendir homenaje a Lloyd.

El viernes por la tarde, Zach Braff escribió: “Descansa en paz a uno de los actores más divertidos con los que he tenido la alegría de trabajar. Sam Lloyd me hizo reír a carcajadas y romper el personaje cada vez que hacíamos una escena juntos. No podría haber sido un hombre más amable. Siempre apreciaré el tiempo que pasé contigo, Sammy”.