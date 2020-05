Murió Matteo De Cosmo de coronavirus: ¿cómo murió la estrella de la TV?

Matteo De Cosmo, director de arte de programas de televisión como The Punisher y Luke Cage, murió a la edad de 52 años, tras complicaciones del coronavirus COVID-19. La muerte se registró el pasado el 21 de abril en Nueva York, informó Deadline.

El proyecto más reciente de De Cosmo fue el drama de ABC Harlem’s Kitchen, que cerró la producción debido al COVID-19. Uno de sus colegas, el showrunner Zahir McGhee, dijo en un comunicado:

“Hacer televisión es un desafío. Pero hay personas que aseguran todos los días con su talento, pasión y sonrisa que todo es posible. Matteo era una de esas personas. Lo extrañaremos. Toda la familia Harlem’s Kitchen extiende nuestras más profundas condolencias a la esposa de Matteo, Aris, su hijo, Marcello, y los innumerables amigos y familiares que lloran su fallecimiento”.

Having been a part of the Marvel family, joining the costume team at the end of Luke Cage, working through DD3 and also as a fellow member of the design community, this makes me really sad. We have lost so many of our own lately. Prayers to Matteo’s family https://t.co/xkhiR0bV69 — Katie Kupferberg (@costume_katie) May 1, 2020

De Cosmo, quien nació en Italia el 4 de abril de 1968, deja a su esposa Aris y a su hijo Marcello.



Matteo De Cosmo trabajó como director de arte para múltiples espectáculos, incluida la serie ABC Studio de alto perfil. Fue director de arte en ambas temporadas de la interpretación de Steve Lightfoot en The Punisher, protagonizada por Jon Bernthal. También trabajó en 13 episodios de Luke Cage de Cheo Hodari Coker.

El director de arte fue parte de muchas series de televisión, incluyendo Emergence, Wu-tang: An American Saga, The Affair, Madam Secretary, Believe, Are We There Yet ?, Chappelle’s Show, Cosmic Groove, Upright Citizens Brigade y Strangers with Candy.

We are devastated to learn of the passing of our great friend and original drummer, Matteo de Cosmo, who died after a month-long battle with COVID. Dan wrote this remembrance on his Facebook page and we wanted to share with all of you. https://t.co/1elV6yETTT pic.twitter.com/lMZJOvCc8N — Barbez (@BarbezMusic) April 25, 2020

En un comunicado a Deadline, ABC Studios dijo:

“Nos conmovió saber que Matteo De Cosmo, un talentoso director de arte con el que habíamos trabajado en muchas producciones, incluido un piloto reciente, falleció. Era un verdadero talento, increíblemente creativo y querido por todos con los que trabajaba. Lo extrañaremos profundamente y nuestros corazones están con su familia y amigos”.

Marvels The Punisher Art Director Matteo De Cosmo Dies At 52…LOS ANGELES Matteo De Cosmo, a New York based art director who worked on several ABC Studios projects including Marvel's The Punisher, has died from coronavirus related complications. https://newsbotnetwork.com/entertainment/ae56eed70322db717ecfcc8dc592d043 Source: https://celebrity.nine.com.au/latest/the-punisher-art-director-matteo-de-cosmo-dies-52/02478aaa-5dd5-4540-8fa3-17023b8703b3 Official Website: https://newsbotnetwork.com Submit A Story: https://newsbotnetwork.com?submit Feedback & Ideas: https://newsbotnetwork.com/official/forum All Sources: https://newsbotnetwork.com/official/credits CHANNELS Main Channel: (project announcements) https://www.youtube.com/c/NewsBOT Entertainment: https://www.youtube.com/c/NewsBOTEntertainment Gaming: https://www.youtube.com/c/NewsBOTGaming Sports: https://www.youtube.com/c/NewsBOTSports Military: https://www.youtube.com/c/NewsBOTMilitary Science: https://www.youtube.com/c/NewsBOTScience Tech: https://www.youtube.com/c/NewsBOTTech SOCIAL Facebook: https://facebook.com/NewsBOTNetwork Twitter: https://twitter.com/NewsBOTNetwork Pinterest: https://www.pinterest.com/NewsBOTNetwork/ #News #Entertainment 2020-05-02T04:46:08.000Z

Después de la noticia de la muerte de De Cosmo, colegas y fanáticos acudieron a Twitter para compartir sus pensamientos. La diseñadora de vestuario Katie Kupferberg tuiteó: “Habiendo sido parte de la familia Marvel, unirme al equipo de vestuario al final de Luke Cage, trabajar a través de DD3 y también como miembro de la comunidad de diseño, esto me pone muy triste. Hemos perdido muchos de los nuestros últimamente. Oraciones a la familia de Matteo “.

R.I.P. Matteo de Cosmo. Your creativity lives on through all the people you worked with, lead and on all the TV & film sets you were a part of. Paint your name in the COSMOs, brotha 🎨✨🙏🏾✊🏾 #MatteoDeCosmo pic.twitter.com/YJMYTDhhD1 — Jus Cool (@JusCoolNYC) April 25, 2020

Otro colega, Ryan Robert Howard, tuiteó: “Matteo De Cosmo era un hombre encantador. Acababa de conocerlo en el piloto de “Harlem’s Kitchen”. Podría compartir tantos recuerdos sólidos de él en 3 semanas. Me duele el corazón por su esposa e hijo”.