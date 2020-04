¿Cuándo será funeral de Kenny Rogers?: Dolly Parton vaticinó muerte del cantante

Kenny Rogers fue una leyenda de la música country, ganando docenas de premios y honores a lo largo de los años, incluidos 13 American Music Awards, siete Academy of Country Music Awards y tres Grammy Awards. El 20 de marzo, falleció en un centro de cuidados paliativos rodeado de sus seres queridos, anunció la familia Rogers el 21 de marzo.

En un comunicado, la familia de Rogers dijo: «La familia de Rogers está triste de anunciar que Kenny Rogers falleció anoche a las 10:25 PM a la edad de 81 años. Rogers falleció pacíficamente en su hogar por causas naturales bajo el cuidado de un hospicio y rodeado por su familia».

Debido a la pandemia de COVID-19 y la necesidad de distanciamiento social, la familia Rogers está planeando un pequeño memorial privado para honrar al fallecido cantante de country. Una celebración pública de su vida se llevará a cabo en una fecha posterior.

Una persona que no se presentará en el monumento público es la amiga y colaboradora de Rogers, Dolly Parton. En una entrevista de 2017 con Southern Living, se le pidió a Rogers que compartiera su recuerdo favorito de Parton y contó una historia hilarante sobre cómo ella dijo que no cantaría en su funeral.

Ella se acercó a él, lo abrazó y dijo: «Kenny, creo que deberías saberlo. Nunca podría cantar en tu funeral.

«Fui,‘ ¿Así que asumimos que me voy primero?», dijo con una sonrisa. “Pero la amo por eso. Nunca se sabe lo que va a decir, pero siempre viene del amor».

Sandy Springs, Georgia, fue el lugar que Rogers llamó su hogar. Había estado retirado durante varios años después de una gira de despedida en 2017. En ese momento, le dijo a ET Canada que había estado pensando en retirarse durante aproximadamente un año antes y finalmente decidió que era hora.

«Hace aproximadamente un año [que decidí que era hora de dejar de hacer presentaciones] porque mi movilidad es muy mala y no es divertido salir y cojear», dijo Rogers, y agregó: «Nunca soñé con ser más grande. Siempre soñé con ser feliz donde estaba. Y tuve mucha suerte porque no establecí estándares tan altos para mí que me decepcionaran cuando no los alcanzara. … en mi vida, tomo lo que me ha dado y me ha dado mucho más de lo que jamás había soñado».



Pero en 2018, se vio obligado a cancelar su gira de despedida antes de que terminara, y le dijo a ABC News en un comunicado a través de su representante: “Kenny Rogers ha estado trabajando en una serie de desafíos de salud. Sus médicos esperan que el resultado sea excelente, pero le han aconsejado que cancele todas las actuaciones hasta fin de año para centrarse en la recuperación».

Rogers agregó en su propia declaración: «Disfruté muchísimo esta oportunidad de despedirme de los fanáticos durante los últimos dos años en la gira» The Gambler’s Last Deal. Nunca podría agradecerles adecuadamente por el aliento y el apoyo que me han brindado a lo largo de mi carrera y la felicidad que he experimentado como resultado de eso».



El Washington Post informó en el momento de la muerte de Rogers que su carrera «terminó en 2017» cuando comenzó a tener problemas de salud, incluido «un diagnóstico de cáncer de vejiga». Y en mayo de 2019, Radar Online informó que Rogers se estaba preparando para el final, despidiéndose y planeando su propio funeral, porque, además del cáncer de vejiga, también había luchado contra la hepatitis C, la enfermedad hepática y el dolor de espalda.

Un amigo de la familia le dijo al sitio web: «Está mucho más enfermo de lo que le ha dejado saber al público, o incluso a sus amigos».

De hecho, Rogers fue hospitalizado cuando Radar Online informó sobre su salud, pero un representante de Rogers negó estar en tan mal estado y dijo en un comunicado: «Kenny fue ingresado recientemente en un hospital local de Georgia y fue tratado por deshidratación. Rogers permanecerá allí para completar alguna terapia física para recuperar su fuerza antes de ser dado de alta. Aprecia la preocupación y los buenos deseos que ha recibido de sus fanáticos y puede asegurar a todos, que planea quedarse en los próximos años».

A lo largo de su vida, Rogers se casó cinco veces y tuvo cinco hijos. Su primer matrimonio fue con Janice Gordon cuando solo tenía 20 años. Estuvieron casados durante dos años y tuvieron una hija, Carole Lynne. Estuvo casado con su segunda esposa, Jean, de 1960 a 1963; No tuvieron hijos juntos.

La tercera esposa de Rogers fue Margo Anderson, con quien se casó en octubre de 1964. Estuvieron juntos durante 12 años y tuvieron un hijo, un hijo llamado Kenny Rogers Jr. En 1977, se casó con Marianne Gordon. Estuvieron juntos durante 16 años y tuvieron un hijo, un hijo llamado Christopher. Luego, en 1997, se casó con su quinta esposa, Wanda Miller. Estuvieron juntos hasta su muerte. En 2004, dieron la bienvenida a dos hijos gemelos idénticos, Jordan y Justin.

En una entrevista de 2012 con Reuters, se le preguntó a Rogers sobre una declaración anterior en la que llamaba a la música su «amante» y dijo que «es una amante difícil para una esposa con la que competir».



Explicó: “Cuando me volví impulsivo y egoísta, estaba tan decidido a seguir mi vida que me costó. Me había ido tanto de algunos de mis matrimonios que hubo una desconexión. Y esto puede parecer una afirmación absurda, pero a todas las mujeres con las que me casé, realmente me encantó cuando me casé con ellas. Y no las culpo por los matrimonios desmoronándose. Me culpo a mí mismo y a mi campo musical elegido. Es por eso que digo que la música es una amante, porque no puedes esperar para estar con ella, y generalmente, la amante gana en una situación como esa. Eso es lo que me pasó a mí».