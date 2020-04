El mundo del entretenimiento nuevamente se vistió de luto por causas del brote que tiene en jaque al mundo, y esta vez se dio a conocer el fallecimiento del actor Jay Benedict, quien perdió la vida a los 68 años de edad debido a complicaciones con el coronavirus.

Así lo dio a conocer el periódico New York Post, que aseguró que la estrella de Hollywood, quien participó en reconocidas películas como “Aliens” y “The Dark Knight Rises”, murió tras sucumbir ante el brote que ya ha acabado con la vida de más de más de 13 mil personas en Estados Unidos y que tiene Nueva York como el epicentro de la enfermedad.

“Es con profundo dolor que debemos anunciar la muerte de Jay el 4 de abril debido a complicaciones derivadas de una infección por Covid-19”, anunciaron familiares del actor.

VideoVideo related to murió jay benedict: ¿cómo murió el actor de aliens y batman? 2020-04-08T12:03:04-04:00

La agencia TSG, lamentó la muerte del artista, nacido en California, quien desde muy pequeño se fue a viri con su familia a Inglaterra.



Benedict interpretó al padre de Newt en «Aliens» y al personaje de Rich Twit en «The Dark Knight Rises».

[Aliens] [1986] [Aliens] [1986] [Courtesy of FilmTrailersChannel] http://www.youtube.com/user/FilmTrailersChannel 2009-09-11T15:19:32.000Z

Además fue ampliamente reconocido porr su participación en televisión, donde le dio vida a Doug Hamilton en la serie «Emmerdale», que estuvo por varios años en la pantalla desde 1972.

VideoVideo related to murió jay benedict: ¿cómo murió el actor de aliens y batman? 2020-04-08T12:03:04-04:00

Además de su carrera en el cine y en la televisión, Benedict fue reconocido por hacer trabajo de «voice over» (doblaje) en videojuegos, documentales.



Otra de las cintas donde brilló durante sus 40 años de carrera fue “Foyle’s War, donde interpretó a John Kieffer, el oficial del ejército amigo de Christopher Foyle.

La muerte del legenadario actor se da solo unos días después de que Hollywood perdiera a otra de sus emblemáticas estrellas: la actriz Lee Fierro, de la película «Tiburón», quien falleció a la edad de 91 años, tras sufrir de coronavirus.

El triste fallecimiento de Fierro fue confirmado a través de una publicación del blog dedicado a «Jaws», The Daily Jaws.

Una amiga de la actriz, Donna Honig, le dijo al sitio web: “Muy triste informar que nuestra querida amiga de los primeros días del Taller de Teatro de la Isla en Vineyard, la increíble Lee Fierro, falleció de COVID-19 en una instalación de vivienda asistida donde ella había estado viviendo cerca de su familia en los últimos años. Condolencias a todos los que la conocimos».

Jaws Official Trailer #1 – Richard Dreyfuss, Steven Spielberg Movie (1975) HDSubscribe to TRAILERS: http://bit.ly/sxaw6h Subscribe to COMING SOON: http://bit.ly/H2vZUn Subscribe to CLASSIC TRAILERS: http://bit.ly/1u43jDe Like us on FACEBOOK: http://goo.gl/dHs73 Follow us on TWITTER: http://bit.ly/1ghOWmt Jaws Official Trailer #1 – Richard Dreyfuss, Steven Spielberg Movie (1975) HD Jaws Trailer – Directed by Steven Spielberg and starring Roy Scheider Robert Shaw Richard Dreyfuss Lorraine Gary and Murray Hamilton An insatiable great white shark terrorizes the townspeople of Amity Island, The police chief, an oceanographer and a grizzled shark hunter seek to destroy the bloodthirsty beast. Universal – 1975 2011-12-13T05:29:56.000Z

La estrella del cine interpretó a la madre de Alex Kintner en la icónica película dirigida por Stephen Spielberg.

Alex Kintner fue la segunda víctima del tiburón en la película. La película fue filmada en Martha’s Vineyard, Massachusetts, donde la actriz de 45 años en ese entonces vivía con su familia. En su escena más memorable, Fierro abofeteó al jefe Martin Brody, interpretado por Roy Scheider, en la cara después de la muerte de su hijo.

Un amigo de la estrella que estaba ayudando en la producción de la película con el casting local, le presentó a Fierro a Stephen Spielberg.