El mundo de la música urbana nuevamente se viste luto en menos de 24 horas. Y es que después de haberse revelado el repentino fallecimiento del cantante Black the Ripper, de 32 años, en la isla de Montserrat, en El Caribe, este martes circularon noticias sobre el fallecimiento del rapero Mac P Dawg.

El cantante perdió la vida, después de que supuestamente le dispararon en Los Ángeles el lunes por la noche. Las circunstancias en torno a su presunta muerte siguen sin estar claras, pero los profesionales de la industria y los miembros de su grupo, Shoreline Mafia, han recurrido a las redes sociales para rendir homenaje al rapero.

Se espera que a lo largo del día se conozcan más detalles sobre la manera como el cantante, de apenas 22 años fue asesinado.

Adam Grandmaison, mejor conocido como Adam22, reconocido ejecutivo discográfico y podcaster conocido por entrevistar a músicos prometedores, fue de los primeros en lamentar la muerte del cantante.

VideoVideo related to asesinan al rapero mac p dawg: ¿cómo murió el cantante de 22 años? 2020-04-07T17:02:40-04:00

“El socio de Shoreline Mafia Mac P Dawg fue asesinado a tiros en Los Ángeles esta noche. Descansa en paz», comentó el empresario en su red social.

Fenix Flexin, otro miembro de Shoreline Mafia, quien aparentemente decidió abandonar el grupo el lunes, ingresó a Instagram y publicó un homenaje en honor a su amigo: «sin palabras hermano, siempre te amaré, macpforever».



Otro miembro del grupo Shoreline Mafia, Ohgeesy, también publicó un mensaje sobre la muerte de Mac P Dawg. «Te amaré por siempre JOSHYWORLD», dijo.

Mac P Dawg ft. Ohgeesy – "Let Me Know" (Official Video)Stream "Let Me Know"- https://open.spotify.com/artist/4EyB9VawODZNp2SxrHXHNA?si=6XEu2q8yQ6KWAsBjE4k2iw Directed by Juddy Remix Dem- https://www.instagram.com/juddyremixdem/?hl=en Follow Mac P Dawg: https://twitter.com/macpdawg?lang=en https://www.instagram.com/macpdawg/ Subscribe for more original content from Mac P Dawg: https://www.youtube.com/channel/UC2NsyZqXbANxEMVOQsUkJMw Buy Tickets to Off X Tour- http://www.hellawave.com/tour/ West Coast rapper Mac P Dawg links with Shoreline Mafia’s Ohgeesy for his “Let Me Know” music video. The OTX member is currently opening for Shoreline Mafia on their “Off The X” Tour which wraps on May 25th in El Paso, Texas. Produced by Fothdimen (Bun B, Casey Veggies), “Let Me Know” is the latest release from The Machine Works, the new label partnership between powerhouse creative agency, R Baron Group and Atlantic Records. 2019-05-15T19:01:34.000Z

El Maestro Kato, otro miembro del grupo, publicó una foto de Mac P Dawg después del presunto incidente y afirmó estar muy triste por lo ocurrido.

Las circunstancias en torno a la aparente muerte de Mac P Dawg no se han aclarado, y se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un anuncio oficial.

La madrugada del martes, la noticia de la aparente muerte de Mac P Dawg comenzó a ser tendencia en Twitter, y los fanáticos del rapero vertieron su amor en masa.

Shoreline mafia associate @MACPDAWG gun downed in Los Angeles same night @fenix_flexin announces leaving the group. Sad day for @SHORELINEMAFIA fans. pic.twitter.com/aSsevh3iET — Like Yesterday (@Likeyesterdayco) April 7, 2020

«Descansa en paz Mac P Dawg de Shoreline Mafia. Qué está pasando en Los Ángeles con cosas malditas que están condenando al rap. Drakeo, Greedo y Frosty están encerrados en medio de carreras épicas. Nipsey es asesinado. Mac es asesinado. Shoreline se separó después de su álbum debut. Una edad de oro se convirtió en lo que podría haber sido», comentó un preocupado fan en su Twitter.

Otro fan escribió: “El miembro destacado de Shoreline Mafia [Mac P Dawg] fue asesinado en Los Ángeles en la misma noche que Fenix Flexin anuncia que abandonó el grupo. Día triste para los fanáticos de [Shoreline Mafia]”