Murió Hana Kimura: ¿cómo murió la luchadora de 22 años?

El mundo del deporte está de luto. La luchadora profesional japonesa Hana Kimura murió el 23 de mayo a la edad de 22 años.

Kimura luchó por la promoción Stardom, que confirmó su muerte en su sitio web y sus redes sociales. La compañía con sede en Tokio, también conocida por su nombre completo World Wonder Ring Stardom, emitió la siguiente declaración en su Twitter en japonés:

“Fanáticos del estrellato, lamentamos informar que nuestra Hana Kimura falleció. Sean respetuosos y permitan un tiempo para que las cosas se procesen, y mantengan sus pensamientos y oraciones con su familia y amigos. Agradecemos su apoyo durante este momento difícil”.

Kimura publicó algunas fotos de autolesiones en las redes sociales más temprano en el día, según Mandatory.

El medio también informó que publicó algunos mensajes que indicaban que estaba luchando: “Casi 100 opiniones francas todos los días. No podía negar que estaba herida. Estoy muerta. Gracias por darme una madre. Era una vida que quería ser amada. Gracias a todos los que me apoyaron. Me encanta. Soy débil, lo siento. Ya no quiero ser humano. Estaba viva y quería ser amada. Gracias a todos, los amo. Adiós”.

Después de publicar ese tweet, muchos fanáticos acudieron a Twitter para expresar su apoyo a la luchadora. Una usuaria escribió: “[Hana Kimura] Eres fuerte. Eres amada. Eres apoyada y admirada en todo el mundo. ¡Siempre creeré en Hana Kimura! #WeLoveHanaKimura”.

Otro twittero agregó que después de leer el mensaje pertinente, “me puse en contacto con las personas para que supieran si estaba bien. Lo que supe fue que ella está bien como uno puede estar. STARDOM y otros amigos están en camino hacia ella”.



Kimura nació el 3 de septiembre de 1997 en Yokohama, Japón, y se formó con Wrestle-1 en su universidad profesional de lucha libre. Su madre, Kyoko Kimura, también es una luchadora profesional y artista marcial mixta, que tuvo una carrera de 14 años antes de retirarse en 2017.

Kimura hizo su debut el 30 de marzo de 2016, con Wrestle-1. Luchó muchas veces ese año, incluso contra su madre.



Ella ganó su primer título el 18 de septiembre de 2016, el JWP Junior Championship. Eventualmente dejó Wrestle-1 para mudarse a Stardom el 25 de marzo de 2019, donde se convirtió en la líder de una facción llamada Tokyo Cyber Squad. Ella ganó el Campeonato Artista del Estrellato dos veces y el Campeonato Diosa del Estrellato una vez.

Además de su carrera profesional de lucha libre, Kimura también apareció en el reality show de Netflix “Terrace House: Tokyo”.