Murió Daren Zenner: ¿cómo murió el famoso boxeador?

El mundo del deporte nuevamente se tiñe de luto, esta vez tras conocerse el fallecimiento de Daren Zenner, el boxeador canadiense que tuvo 27 victorias durante su carrera. El expugilista murió repentinamente.

Zenner ocupó el séptimo lugar en el mundo en un momento de su carrera y peleó su primera vez como profesional en 1990. Su retiro se produjo en el año 2000.

Según su obituario, Zenner murió el 13 de mayo de 2020. Su fallecimiento se describe como “repentino”. A Zenner le sobreviven sus cuatro hijas.

Zenner creció en Bezanson, una localidad en el norte de Alberta, a 250 millas al este de la ciudad de Edmonton.

El reconocido exboxeador ganó una medalla de oro en los Juegos de Invierno de Alberta en 1988.



En 1991 el expeleador se mudó a El Bronx, Nueva York, para recibir capacitación profesional. Durante un período de 12 meses, entre octubre de 1994 y octubre de 1995, Zenner ganó el Campeonato regional de peso supermediano de la USBA, el Campeonato de Westchester USBA y el Campeonato de los súper medianos del estado de Nueva York.

A lo largo de su carrera, Zenner peleó 33 veces, ganando 27 combates, con 19 nocauts. En diciembre de 1997, Zenner luchó en una importante pelea por el título de peso semipesado de la OMB, contra el campeón Dariusz Michaelczewski en Hamburgo, Alemania. La pelea se detuvo en el sexto round debido a cortadas.

Después de la jubilación, Zenner se mudó a Long Island y comenzó una carrera de inversión inmobiliaria, según su obituario. A partir de ahí, el exdeportista se mudó a Florida antes de mudarse de regreso a su hogar en Canadá.



El obituario de Zenner terminó diciendo: “Daren se había entrenado con y había estado en compañía de algunos de los mejores talentos de la industria del boxeo: Sugar Ray Leonard, Buster Douglas, Mike Tyson, Roger Mayweather, Arturo Gatti y Evander Holyfield, por nombrar algunos.

