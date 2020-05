Murió la Princesa (Princess) Loko: ¿cómo murió la cantante?

Princess Loko, también conocida como Andrea Summers, la pionera rapera de Memphis, murió a los 40 años. La causa de la muerte de Summers no se ha hecho pública hasta el momento.

La prima de Summers estaba entre las legiones de fans de Princess Loko que rindieron homenaje a la artista en Facebook. Un homenaje de Twitter a Summers decía: “¡Descansa en paz, princesa Loko! Una de las mejores de Memphis y una de las mejores raperas. Entristecido por esto”. Otro homenaje de Twitter decía: “La princesa Loko era grandiosa. Esa mujer podría hacer lo que fuera como si no fuera asunto de nadie. Fue increíble escucharla”.

Summers nació en el vecindario Blackhaven de Memphis, Tennessee. Summers es conocida por sus colaboraciones con la leyenda de Memphis Tommy Wright III y la familia Manson durante la década de 1990. La pareja creció frente al frente en la sección de Blackhaven.

Ten Wanted Men – Loko 4 RealMusic Video for Ten Wanted Men's "Loko 4 Real" 2012-10-14T15:44:24Z

Un perfil en línea dice que Wright se escabullía a la casa de Summers con un equipo de grabación para poner canciones en su habitación. Summers era una de las dos mujeres en el colectivo de rap de Memphis, Ten Wanted Men. La otra integrante era La Chat, también conocida como Chastity Daniels.

Según la biografía de Last.fm de Summers, Summers “se separó de Tommy a finales de los 90”. Ese perfil dice que el álbum debut de Summers, “Long Ovadue”, fue lanzado en enero de 2012. Una biografía de esa época dice que Summers “se separó” del sello de Wright, Street Smart en 2003. Summers firmó para Hy Lyfe Inc.



Rest In Peace Princess Loko!! One of the best out of Memphis and one of the best female rappers. Saddened by this one. — COPO (@Procopolis_) May 22, 2020

A pesar de la división de Wright, la pareja actuó junta en diciembre de 2016.

Una reseña sobre la canción de Loko, “Loko-4-Real”, decía en parte: “Loko cambia sin esfuerzo entre el canto coral y la versátil ciencia del verso, las muestras de multitudes aplauden hablando al ritmo del estadio que se viene abajo por ella”.



“Ella ni siquiera comienza realmente a rapear en un sentido no repetitivo hasta cerca del segundo minuto y confía cuando digo que ni siquiera lo notarás”, agregaban.

Pioneering Memphis Rapper Princess Loko R.I.P at 40Pioneering Memphis Rapper Princess Loko R.I.P at 40, Memphis,Rapper,Princess,Loko, Memphis Rapper,Princess Loko, memphis,princess,princess loko,memphis rap,tommy wright iii princess loko memphis,rapper,memphis underground,memphis tapes,memphis rap tapes,series,historia,shake something,neons publishing,best hip hop songs,original version,loko,tape,inc.,this,jesse,emcee,hip hop,center,behind,perfect,mixtape,best rap,turismo,samples,history,original,old hiphop,top hip hop,remastered,masterpiece,neons mixtape THANKS FOR WATCHING! PLEASE SUBSCRIBE, LIKE, AND SHARE! YOU ARE THE BEST! 😊 IMPORTANT! -None of these images, music & video clips were created/owned by us. -This video is purely fan-made, if you (owners) have seen your content and want to remove this video, please message us privately or mail us romeoshkurti@gmail.com before doing anything. We will respectfully remove it immediately. Please don't use YouTube strikes! So much love! -COPYRIGHT DISCLAIMER UNDER SECTION 107 OF THE COPYRIGHT ACT 1976 – Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. -THIS IS FOR PROMOTIONAL PURPOSES ONLY! I DON'T CLAIM IT AS MY OWN -THIS IS FOR ENTERTAINMENT! -If you have any suggestions, ideas, thoughts and questions, feel free to contact me 🙂 I'm always open to suggestions and I'm trying my best to provide the best to my subscribers. -If you want to send tracks for promotion, message me here: romeoshkurti@gmail.com Stated that “no copyright infringement is intended” -If you found this video valuable, give it a like. -If you want people to see my content, share it. -Leave a comment below with your thoughts. -Add it to a playlist if you want to watch it later. 2020-05-22T05:49:24Z

En mayo de 2014, la diseñadora de modas Isabel SK lanzó una colección basada en la música hip-hop de Tennessee. Isabel SK le dijo a Vice que parte de esa colección era una falda con letras de Summers y Tommy Wright III pintadas a mano.

“La huella de la mano en la falda que dice ’45 en mi braga’, nos sentamos durante horas a pintarla. Sabía que quería hacer una falda de colegiala porque me encanta ese look”, dijo la modista.

I was due to be Princess Loko’s first interview but shit kept getting in the way on both ends, but she was a kind woman who I helped as much as I could. It was a privilege and a blessing to have gotten to know her talent. We lost a Memphis legend. https://t.co/WAs79yEQ50 — crunk aint dead and neither am I (@huskerdu_rag) May 21, 2020

“Me pongo mucho, voy a Goodwill y los corto. Estaba escuchando la canción de la princesa Loko y Tommy Wright III donde dice: ‘Vuélate el cerebro con esta 45 en mi braga, y pensé que esa es la línea más difícil de decir para cualquier mujer. Es muy rudo. Y quería ponerlo en una falda. Luego hice los jeans que dicen ‘On da creep’ en el costado, que es una referencia a Tommy Wright III, quien siempre dijo que estaba en el creep por la noche”, agregó la diseñádora.

Esta es la versión original de Heavy.com