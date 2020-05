Murió Ken Osmond: ¿cómo murió el legendario actor de “Leave It to Beaver”?

Ken Osmond, quien saltó a la fama interpretando el papel de Eddie Haskell en el programa de televisión, Leave It to Beaver, murió el lunes, según lo dio a conocer la revista Variety. El actor tenía 76 años.

Las fuentes le dijeron al medio de comunicación que el actor murió en su casa en Los Ángeles, rodeado de familiares.

Si bien no se reveló de inmediato la causa de la muerte, el Departamento de Policía de Los Ángeles dijo que el actor había sufrido problemas respiratorios.

Osmond se había unido al LAPD en 1970 mientras continuaba trabajando como actor. Mientras trabajaba como oficial de policía, actuó como actor invitado en programas de televisión como Happy Days y Parker Lewis Can’t Lose, y repitió su papel de Eddie Haskell en The New Leave It to Beaver, que se desarrolló entre 1983 y 1989.

A Osmond le sobreviven su esposa Sandra Lee Purdy y sus dos hijos, Christian y Eric Osmand.

La estrella de televisión, nacido el 3 de junio de 1943 en Glendale, California, comenzó a actuar profesionalmente cuando era niño. Con su hermano, Dayton Osmond, hizo su debut cinematográfico en Plymouth Adventure, en 1952 y reservó su primer papel de habla a los 9 años en la película, So Big, protagonizada por Jane Wyman y Sterling Hayden.

Mientras que Osmond disfrutó de una exitosa carrera, fue invitado como protagonista del programa de televisión Annie Oakley y apareció en la película Good Morning, Morning Miss Dove, en 1957. Osmond tuvo su gran oportunidad después de ser elegido para la exitosa serie, Leave It to Beaver.



Aunque originalmente fue elegido como estrella invitada, Ken fue tan impresionante como Eddie Haskell, que los productores hicieron de su personaje un pilar. Osmond continuó desempeñando el papel hasta 1963, apareciendo en 97 episodios.

Osmond protagonizó junto a Jerry Mathers, quien interpretó el papel titular, Barbara Billingsly, como June Cleaver, Hugh Beaumont, como Ward Cleaver y Tony Dow, como Wally Cleaver.

El actor testificó en la corte sobre el día en que recibió un disparo mientras trabajaba como oficial de servicio para el Departamento de Policía de Los Ángeles en 1980. “Vi un destello de luz y lo siguiente que supe fue que estaba de espaldas en la acera, 10 a 15 pies de distancia. No pude moverme. Pensé que me estaba muriendo”, recordó Osmond, ocho años después.



Osmond fue llamado a declarar contra el hombre que le disparó, Albert Cunningham, en 1988, quien enfrentaba la pena de muerte luego de ser acusado de matar a Enrique Treto, de 36 años, el 2 de diciembre de 1985. El actor dijo que él y su compañero estaban en una patrulla de motocicletas durante el incidente en 1980, cuando vieron un taxi robado con Cunningham detrás del volante.

Después de perseguir a Cunningham a pie, Osmond recibió tres disparos durante el enfrentamiento. Sin embargo, Osmond fue extremadamente afortunado. Durante el intercambio de disparos, su chaleco antibalas bloqueó dos de las balas, mientras que la hebilla del cinturón evitó que el tercero penetrara en su cuerpo.

Durante su testimonio, Osmond dijo que sufría de depresión clínica después del incidente, lo que lo obligó a retirarse anticipadamente después de cumplir 14 años en la fuerza.