Se estrella avión contra el mar en Gran Bretaña: ¿hay víctimas?

Un avión de combate estadounidense se estrelló durante un ejercicio de entrenamiento de rutina en Gran Bretaña la mañana de este lunes 15 de junio, y los equipos de rescate aún no han encontrado ni la aeronave ni el piloto. El nombre del piloto aún no se ha hecho público.

El F-15C Eagle se hundió en el Mar del Norte, que está frente a la Costa este de Inglaterra, a las 9:40 a.m., hora local. El avión era parte del 48° Ala de combate en la Royal Air Force Lakenheath en Suffolk, Inglaterra.

Según una declaración de la Fuerza Aérea, el piloto era la única persona a bordo. Se convocó a equipos de búsqueda y rescate del Reino Unido para ayudar con la operación de recuperación. El comandante de la 48ª ala de combate, el coronel Will Marshall, dijo en un comunicado en video que se proporcionarían actualizaciones “mientras se prioriza el respeto y la consideración por la familia del piloto”.

"Search and Rescue effort are currently under way, but the pilot and of the aircraft is still missing. We will provide updates as they become available, while prioritizing respect and consideration for the pilot's family." – Col. Will Marshallhttps://t.co/bJ8LHnY4ad pic.twitter.com/d5u1l6f2iu

