Avioneta se estrella en vuelo que honraba a héroes del COVID-19: ¿cuántas víctimas hay?

Dos personas fueron expulsadas de un avión Snowbird antes de que se estrellara contra una casa en Kamloops, Columbia Británica, en Canadá. Los Snowbirds de las Fuerzas canadienses han estado haciendo una gira por Canadá, denominada Operación Inspiración, para “saludar a los canadienses que hacen su parte para luchar contra la propagación de COVID-19”. El equipo vuela en una formación de nueve aviones y han estado volando sobre ciudades de todo el país.

Nueve avionetas volaban desde Kamloops, al noreste de Vancouver, el domingo por la tarde para comenzar una gira por esa región. Sin embargo, uno de los aviones se estrelló contra una casa en el vecindario de Brocklehurst justo después del despegue.

Según la Real Fuerza Aérea Canadiense, una persona murió en el accidente y otra resultó gravemente herida. La Real Fuerza Aérea Canadiense declaró:

“Es con gran pesar que anunciamos que un miembro del equipo de CF Snowbirds murió y otro sufrió heridas graves. Podemos confirmar que nos hemos comunicado con todos los miembros de la familia primaria de los involucrados.

HalifaxToday confirmó que la capitana Jenn Casey fue la persona que perdió la vida en el accidente. Casey trabajó como portavoz de los Snowbirds.

Un video fue compartido por Victor Mario Kaisar, un reportero de una estación de medios local. El video muestra a dos Snowbirds despegando en el aeropuerto de Kamloops.

