Trump anuncia que no permitirá más ingreso a inmigrantes: ¿por cuánto tiempo?

En una medida que ha dividido opiniones y justo cuando la curva de contagios por el coronavirus parece estar comenzando a reducirse en Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció que emitirá una orden ejecutiva para cerrar temporalmente el país a los inmigrantes.

Así lo anunció el mandatario republicano, a través de su cuenta de Twitter, donde mencionó que en medio de la crisis del Covid-19, tomó la decisión de cerrar fronteras para los inmigrantes.

“En vista del ataque del enemigo invisible así como de la necesidad de proteger los trabajos de nuestros excelentes trabajadores estadounidenses, firmaré una orden ejecutiva para suspender de manera temporal la inmigración a Estados Unidos”, comentó Trump en sured social.

La medida ha dejado muchos interrogantes a inmigrantes que están en proceso de ajuste de estatus, al igual que aquellos que cuentan con visas de turista o negocios, que están esperando el fin de la pandemia para retomar sus viajes o proyectos.

El anuncio se suma al hecho hace unas semanas por la Administración Trump, con la prohibición del procesamiento y entrega de solicitudes de asilo y de regularización de los casos de inmigrantes indocumentados presentes en el país.

Aunque la decisión de Trump pudiera parecer una medida para evitar la propagación del virus, críticos la ven como una medida anti-inmigrante más, pues reclaman que está siendo emitida en momentos en que lo peor parece haber pasado ya.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020