Horóscopo del 15 de Junio 2020

Hoy tenemos el pronostico del horóscopo de cada signo del zodiaco. Entérate si la posición de la luna presenta nuevas oportunidades, si hoy es el día para arriesgarse en el amor, o si debería estar cuestionando los motivos de una relación importante. Descubre lo que puedes esperar financieramente. ¿Es hora de ajustar su presupuesto o finalmente puede darse un capricho? Aquí tenemos el horóscopo del 15 de Junio.

Horóscopo del 15 de Junio de 2020

Signos de fuego

Son los pasionales del Zodiaco.

ARIES, (Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril): Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja.

Amor: Ya estamos sintiendo la llegada de Mercurio retrógrado, aprovecha esta energía para revisar tus emociones, tus pensamientos y la forma en la que los comunicas, recuerda que te debes mantener coherente….Haz clic aquí para seguir leyendo sobre tu signo zodiacal Aries.

LEO, (Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto): Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario. Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignóralo

Amor: La gente que te ama lo hace porque realmente te conoce y aunque a veces te pierdes en las apariencias, ellos siempre están, así siente la fortuna que recibes cuando eres auténtico, cuando brillas sin temor y sin ganas de cegar a nadie con tu luz…..Haz clic aquí para seguir leyendo sobre tu signo zodiacal Leo.

SAGITARIO, (Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre): El aventurero. Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries. Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es lo aventurero. Le gusta viajar y conocer el mundo así sea de mochilero, es optimista y su sinceridad no tiene límites.

Amor: Deja de comparar relaciones, tu pasado no tiene nada que ver con tu presente; incluso, no compares tu relación con la de nadie más, cada sentimiento se construye de forma única y sólo quienes la habitan saben qué corresponde y qué es lo mejor para ambos…..Haz clic aquí para seguir leyendo sobre tu signo zodiacal Sagitario.

Signos de Tierra

Son los constructores del Zodiaco.

TAURO, (nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo): El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio. Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad, son rutinarios y no les guasta los cambios; su pasión comer y tocar; su peor defecto es lo obstinado, si toma una decisión, nada lo hará cambiar

Amor: No necesitas controlar tus emociones, necesitas sentirlas, permitirte experimentar tu vida de diferentes formas para ver lo valiosa que es, claramente todo con un límite. Pero es normal que un día quieras abrazar a todo el mundo y que a la siguiente semana quieras estar más aislado, entiende tu proceso y respétalo……Haz clic aquí para seguir leyendo sobre tu signo zodiacal Tauro.

VIRGO, (nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre): El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio. Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo, lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor; pero a veces esta misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos.

Amor: No necesitas mil mariposas en el estómago para saber que estás enamorado, no necesitas que te tiemblen las piernas para saber que alguien te gusta. El amor es calma, el amor es paz y si bien al comienzo sentimos todas esas emociones, no quiere decir que porque luego las cosas se equilibran es porque amas menos. No confundas la tranquilidad con la monotonía….Haz clic aquí para seguir leyendo sobre tu signo zodiacal Virgo.

CAPRICORNIO, (nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero): El Escalador. Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo. Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor: Necesitas sentirte amado, hoy requieres sentirte protegido y abrazado, pero sabes que, aunque eres de pocos amigos puedes contar siempre con ellos. Acude a tus seres queridos para recuperar esa calidez que requieres en tu corazón, lo mereces…..Haz clic aquí para seguir leyendo sobre tu signo zodiacal Capricornio.

Signos de Aire

Son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS, (nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio): El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc.,es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor: Está finalizando tu temporada y con eso viene el recogimiento, además que tu planeta regente pronto comenzará a retrogradar, sin duda te invitan a mirar adentro y a reestructurar todo aquello que sientes débil o inseguro. Acude a tu intuición y a tu poder interior para lograrlo…..Haz clic aquí para seguir leyendo sobre tu signo zodiacal Géminis.

LIBRA, (nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre): El mediador. Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis. Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones.

Amor: Te gusta tanto lo estético y la belleza que te olvidas lo importante que es ser bello por dentro, no puedes continuar haciendo críticas a diestra y siniestra, ya la gente lo está notando y si no lo cambias verás cómo se van alejando. Es momento de poner un filtro y ser amoroso con el otro, todos merecen tu respeto….Haz clic aquí para seguir leyendo sobre tu signo zodiacal Libra.

ACUARIO, (nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero): El mediador. Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis. Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor: Esa persona especial merece saber lo que sientes, no lo ocultes más, no te agobies más con eso. Tienes miedo a no ser correspondido, pero más miedo debería darte no permitirte sentir, es momento de comunicar lo que sientes y sentirte vulnerable, aunque no te guste es lo necesario para recibir una respuesta, y con ello paz……Haz clic aquí para seguir leyendo sobre tu signo zodiacal Acuario.

Signos de Agua

Son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER, (nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio): El que nutre. Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis. Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador del signo cáncer, Es el soldado que cuidara a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejara solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte; su defecto es su humor cambiante.

Amor: Tu amor por la familia a veces te amarra a situaciones que no dependen de ti, te hace cargar con cosas que no te corresponden y como ya lo has hecho tanto las personas a tu alrededor están acostumbradas a que te hagas cargo de ello. Es momento de poner un límite en el que les enseñes desde el amor a hacerse cargo de lo propio. …..Haz clic aquí para seguir leyendo sobre tu signo zodiacal Cáncer.

ESCORPIO, (nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre): El Intenso. Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis. Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfruta más que nadie la actividad sexual; su peor defecto es lo desconfiado que es.

Amor: Está bien sentir que quieres ser amado, porque mereces ser amado y no es solo en cuanto al amor de pareja, algunas veces se te olvida pedirlo a tus amigos y familiares, todos necesitamos sentirnos soportados en algunos momentos, está bien que esta vez debas ser tú….Haz clic aquí para seguir leyendo sobre tu signo zodiacal Escorpio.

PISCIS, (nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo): La unidad. Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio. Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el ultimo signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un sonador quien siempre vera lo bueno en los demás; su peor defecto es lo despistado que es.

Amor: No puedes seguir rumiando en el mismo lugar, pidiendo lo mismo que no te quieren dar, es momento de continuar. Pero es muy importante que recuerdes que nadie puede darte algo que ya no tengas dentro de ti. Así que hazte cargo y adelante…Haz clic aquí para seguir leyendo sobre tu signo zodiacal Piscis.