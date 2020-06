Virgo – Horóscopo del 15 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 15 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

No necesitas mil mariposas en el estómago para saber que estás enamorado, no necesitas que te tiemblen las piernas para saber que alguien te gusta. El amor es calma, el amor es paz y si bien al comienzo sentimos todas esas emociones, no quiere decir que porque luego las cosas se equilibran es porque amas menos. No confundas la tranquilidad con la monotonía.

Dinero:

Es momento de cosechar, no más sembrar, no más cuidar, no más cultivar. Es momento de abrir las manos y recibir todo lo que el universo y la vida tienen preparado para brindarte, solo debes agradecer y bendecir.

Salud:

Tu salud mental quizás no te parezca demasiado esencial, pero para ti debe ser tan importante como cuidar de tu físico, una mente tan activa como la tuya requiere cuidado, amor y respeto. Así que busca la forma de filtrar tus pensamientos y quedarte con lo que aumenta tu bienestar.

Consejo:

Viniste a disfrutar la vida, a dar el valor que corresponde a tu existencia y eso solo se hace amando sin límite, agradeciendo, disfrutando y siendo compasivo con el otro. Entendiendo que todos merecemos amar porque la vida misma es su consecuencia.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Buey de Tierra Yin, te encuentras Triangulando en día de Peligro, es una energía que solo es favorable para acciones espirituales, ten mucha precaución y recibe estas recomendaciones.

Trabajo:

Aunque te encuentres en este día de Destrucción, tu actitud podrá darle un rumbo diferente a la energía del día, ponte tu armadura y demuestra de que estas hecho.

Salud:

Las frutas y vitaminas nos ayudan a tener fuerza para nuestro día, no las ignores este día. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Eres un protector nato y en este día puede que las personas te necesiten bastante, simplemente no te permitas envolverte en problemas por ayudar a los demás.

Dinero:

No hagas movimientos importantes de dinero, si ves algún proyecto muy provechoso comprométete sólo con tu palabra no entregues tu dinero hoy.

Consejo: Ser tú mismo es todo lo que cuenta. Si quieres impresionar a alguien no seas alguien más, sé tú mismo. -Selena Gómez.