Virgo – Horóscopo del 14 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 14 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Deja de buscarle explicación a todo, no permites que la magia se produzca en ti porque cuando llega la llenas de preguntas y la espantas, permite al universo hacer lo que mejor hace y déjate sorprender.

Dinero:

Aprovecha para replantear tu hacer, quizás estudiaste algo que ahora no te gusta tanto, busca complementarlo porque todo lo que estudias después se convertirá en un todo, en una base para realizar tus sueños.

Salud:

Un tiempo para ti es ideal, tiempo a solas para que conectes con tu esencia y recuperes la calma, no permitas que el voz a voz te vaya afligiendo y entres en pánico sin necesidad. Escucha tu alma, ella te indica lo que debes hacer.

Consejo:

Eres alegre por naturaleza no pierdas esa alegría que te caracteriza y la forma tan inteligente que tienes para decir las cosas. Modera tu carácter, no todo se debe hacer como tú dices, deja que otros se expresen como quieren.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Rata de Tierra Yang, te encuentras en Destrucción en día de Destrucción, es una energía negativa y muy inestable en todas las actividades, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Utiliza este día para conectarte contigo, interiorizar quien eres tu, donde estas y que quieres. Esto será el comienzo de tu ruta. Evita ser osado y tomar decisiones este día.

Salud:

Puede que sientas que la soledad es tu única compañera en este día, pero no es así, no te permitas aislarte. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

En este día las discusiones pueden escalar rápidamente a problemas serios, lo mejor es que evites malentendidos.

Dinero:

Hoy no es un día auspicioso para comenzar o realizar actividades financieras, pero debes tener presente que los gastos tienen que estar al mínimo.

Consejo: Busca aceptar tus sentimientos antes de compartirlos, te hará más fuerte y podrás escuchar otros puntos de vista de una manera diferente.