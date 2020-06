Sagitario – Horóscopo del 15 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 15 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Deja de comparar relaciones, tu pasado no tiene nada que ver con tu presente; incluso, no compares tu relación con la de nadie más, cada sentimiento se construye de forma única y sólo quienes la habitan saben qué corresponde y qué es lo mejor para ambos.

Dinero:

Debes asegurarte de que lo que comunicas en tu ambiente laboral es lo más acertado, con la entrada de Mercurio retrógrado es el momento perfecto para revisar qué está fallando en el trabajo en equipo y cómo mejorarlo.

Salud:

Necesitas alejarte un poco, requieres identificar cuáles son los espacios que te traen bienestar, quiénes son esas personas que te dan paz y qué son esas cosas que te proporcionan dicha, de esta forma sabrás qué hacer para mantener tu salud física, mental y emocional.

Consejo:

No temas y no huyas, eres muy arriesgado hasta que te ves vulnerable, eres muy aventurero y capaz hasta que sientes que alguien puede hacerte daño. La dicha de la vida está en la transparencia y la pureza de nuestro ser, eso incluye saber que podemos ser heridos y aún así amar a cada instante porque es lo único que tenemos.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Buey de Tierra Yin, te encuentras direccionando doblemente con Buey, elemento Agua está presente en tu jornada.

Trabajo:

Puedes resolver algún inconveniente que se te presente en tus labores, tendrás la inteligencia para hacerlo sin problemas. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Busca estar en paz contigo mismo hoy, la auto reflexión es un gran ejercicio para ver dentro de ti y darte cuenta de muchas cosas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Apreciaras la buena compañía y entenderás que los que están contigo en este momento, estarán para siempre. Te gustará saber eso.

Dinero:

Tienes intelecto para las actividades financieras, sacar cuentas o analizar estrategias será un gran plan para hoy.

Consejo: “Nunca tengas prisa; haz todo tranquilamente con un espíritu tranquilo. No pierdas tu paz interior por nada, aunque todo tu mundo parezca molesto” -San Francisco de Sales.