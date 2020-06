Leo – Horóscopo del 15 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 15 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

La gente que te ama lo hace porque realmente te conoce y aunque a veces te pierdes en las apariencias, ellos siempre están, así siente la fortuna que recibes cuando eres auténtico, cuando brillas sin temor y sin ganas de cegar a nadie con tu luz.

Dinero:

Enfócate en todo o bueno que tienes y que has ido consiguiendo, tu forma de brillar siempre te abre puertas y hace que te destaques, así que es momento de canalizar tu energía y tu poder en tu propósito de vida, no regales más tu fortuna.

Salud:

Debes expresar todo lo que sientes y usar el ejercicio como herramienta a tu favor, desahógate a través de él, usa el poder de la fuerza y la resistencia para llenarte de energía y sentir lo valioso y poderoso que eres.

Consejo:

Usa tu poder innato para llevar luz y alegría a la vida de los demás, no para opacarlos o para resaltar más, tienes el don de iluminar aquellos espacios en los que las personas solo ven bruma. Úsalo bien.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Buey de Tierra Yin, te encuentras en día de Peligro, es una energía que solo es favorable para acciones espirituales, ten mucha precaución y recibe estas recomendaciones.

Trabajo:

Comienza la semana con el pie derecho y evita envolverte en conflictos que no sean necesarios arriesgar todo, debes ser sabio al escoger que batallas luchar.

Salud:

Es un buen día para realizar actividades donde trabajes tu mente, la meditación guiada es una buena opción. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Te sentirás cariñoso, busca compartir con tu pareja o tus seres queridos y veras que si tenias algún problema todo se solucionara.

Dinero:

No te permitas arrepentirte de una decisión que no tomaste el día de hoy, si te encuentras en problemas puedes dar pequeños pasos para salir de él.

Consejo: El amor es una cura milagrosa. Amarnos a nosotros mismos hace milagros en nuestras vidas. -Louise L. Hay