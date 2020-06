Leo – Horóscopo del 14 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 14 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Deja la arrogancia con las personas que amas, tu pareja se alegra por tus logros no pretendas hacerle sentir mal, cada uno hace lo que le corresponde, así que se más amoroso y comprensivo.

Dinero:

Piensa hoy en hacer un regalo como reconocimiento a esa persona que te ayuda incondicionalmente, algo que sabes lleva mucho tiempo buscando y aun no logra comprar, le haría muy feliz.

Salud:

No hagas ejercicio solo para tener un buen estado físico, ese lo puedes conseguir y no es tan valioso como los ejercicios que realizas para conectar tu cuerpo físico con tu esencia, eso es salud emocional.

Consejo:

Hoy es un buen momento para agradecer a quienes siempre están contigo, das por hecho que no es necesario pero un pequeño paso hace grandes diferencias, no te cuesta nada y te sentirás muy agradecido por haberlo hecho.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Rata de Tierra Yang, te encuentras Triangulando en día de Destrucción, es una energía negativa y muy inestable en todas las actividades, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Este día de Destrucción cae correctamente en un día para que te permitas descansar tu mente y despejar tus pensamientos, haz que este día tus preocupaciones descansen.

Salud:

Practica alguna meditación acompañada de ejercicios de respiración, se muy cuidadoso. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

No permitas que desequilibran tus emociones, estás hecho para cosas grande y debes creerlo para poder lograrlo, si estás dispuesto a observar verás que te encuentras muy carismático el día de hoy.

Dinero:

No te permitas caer en trampas financieras, los gastos hoy pueden volverse problemas, acude a lo necesario con mucha conciencia.

Consejo: Tu afirmación del día es: “Nací para el éxito y nadie podrá impedirlo”.