Leo – Horóscopo del 12 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 12 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Si acabas de terminar una relación de mucho tiempo no busques comenzar otra en poco tiempo, es mejor esperar, ser consciente de lo sucedido y recuperar tu confianza antes de iniciar algo más.

Dinero:

Cuida la forma en que te estás dirigiendo a tus compañeros de labor, comienzan a molestarse contigo, pareces el jefe y los corriges no importa el cómo, lo haces en no muy buenos términos, piensa antes de hablar.

Salud:

Salta, corre, brinca o baila, realiza una actividad que te guste mucho y que disfrutes para que no te de flojera seguir haciéndola, así que a buscar ayuda para lograr que te muevas.

Consejo:

Si hay personas en tu entorno que lo único que saben hacer es quejarse, aléjalas de tu vida, en estos momentos lo que menos requieres es gente tóxica en tu vida.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Perro de Fuego Yang, te encuentras en combinación Direccional en día Estable, apropiado para ejecutar actividades de largo plazo o finalizar asuntos, ten en cuenta estos consejos.

Trabajo:

La energía del día te apoya para generar nuevos negocios y proyectos, tu te sientes preparado para asumir nuevos retos y serás la única persona que pueda tomar esta decisión.

Salud:

No seas tan autocritico, la rigidez o los extremos en ciertas situaciones de tu vida te agotamiento mental. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Puedes tomar la decisión de abandonar las amistades y relaciones que ya no te impulsen a evolucionar como persona y ser humano, tus amistades siempre te tienen que impulsar a ser mejor.

Dinero:

Para evitar toparte con sorpresas negativas, lo mejor es ser muy precavido y analítico, no des un paso sin tener plena seguridad, has las investigaciones pertinentes para aumentar tu patrimonio.

Consejo: Algunas de las actitudes del elemento metal son: ser estructurado, organizado, calculador, entre otras. Ten en cuenta que estas son las actitudes que regirán el año también.