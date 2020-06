Leo – Horóscopo del 11 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 11 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Es sumamente importante que mantengas la honestidad, lealtad y transparencia en tus relaciones, eso te evitará conflictos con las personas que más valoras. Recuerda que ocultar información, aunque no es mentir, puede hacer el mismo daño.

Dinero:

Será fácil conseguir todo lo que te propones y destacar en tu labor si escuchas tu intuición y te dejas guiar por ella. Podrás sentir pereza o miedo, pero recuerda que la constancia y determinación serán claves para cumplir tus propósitos.

Salud:

Siempre y cuando te apartes del sedentarismo podrás mejorar notablemente tu salud, eres la única persona responsable sobre tu propio cuerpo así que hazte cargo de él y toma las decisiones necesarias para cuidarte.

Consejo:

Está bien abrir tu corazón y permitir a las personas entrar en tu vida y en tu corazón, sigue tu intuición para saber a quiénes quieres realmente para que sean tu compañía en tu vida.



MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Madera Yin, te encuentras en combinación Direccional en día de Balance, ideal para equilibrar las energías con acciones, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

La energía del día no es propensa para ser muy arriesgado, sin embargo, características como orden, planificación y una estructura clara te ayudarán a tener un mejor desempeño en el trabajo.

Salud:

Busca controlar tu cuerpo y nivelar las malas rutinas que te encontrabas aplicando desde hace un tiempo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Busca mejorar tus relaciones, la energía del día te ayudarán a que puedas solucionar los inconvenientes que has estado teniendo.

Dinero:

Para evitar toparse con sorpresas negativas, lo mejor es ser muy precavido y mantener tus gastos en lo mínimo posible.

Consejo: No trates de hacer a todo el mundo feliz, porque no lo lograras, procura ser tu mismo y te ayudará a conseguir las amistades que deseas.