Leo – Horóscopo del 10 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 10 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Disfruta con tu pareja de una salida para que cambien la rutina y puedan pasar un momento fuera del hogar, afianzar los lazos y comenzar a buscar lo que los une.

Dinero:

No tomes decisiones aceleradas con respecto a tu labor, lo mejor que puedes hacer es hablar con alguien de toda tu confianza, así pondrás en orden tus ideas y lo que hagas será lo mejor para ti.

Salud:

Cuídate de las alergias en la piel, fíjate muy bien en lo que consumes y hasta en lo que te aplicas, no es alarmante, es solo tener cuidado.

Consejo:

Algo que te está causando preocupación comienza a solucionarse, todo lo que quieras lo irás obteniendo, tan solo ten la certeza que así será.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Mono de Madera Yang, te encuentras liderando la energía en día Lleno, es una energía que aporta muchas retribuciones, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Intenta comenzar tus propios proyectos, aunque veas la oportunidad, las personas se sentirán inspiradas por ti y los llevará a evolucionar en una mejor versión de ellos mismos.

Salud:

Mantén una buena alimentación, busca dejar a un lado las grasas saturadas y te darás cuenta como empezarás a tener más energía. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Hoy te sentirás un poco emocional, tomarás posturas que no deberías debido a decisiones apresuradas. Para que esto no afecte tus relaciones, toma tu tiempo para pensar antes de hablar.

Dinero:

Para evitar toparse con sorpresas negativas, lo mejor es ser muy precavido e investigar a fondo cada movimiento financiero, los gatos se pueden complicar.

Consejo: Procura fluir con el día, no intentes llevarle la contraria a lo que podrías estar destinado.