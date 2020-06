Escorpio – Horóscopo del 15 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 15 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Está bien sentir que quieres ser amado, porque mereces ser amado y no es solo en cuanto al amor de pareja, algunas veces se te olvida pedirlo a tus amigos y familiares, todos necesitamos sentirnos soportados en algunos momentos, está bien que esta vez debas ser tú.

Dinero:

Sabes que es el momento de hacer cambios, lo vienes pensando hace rato, si bien con Mercurio retrógrado a la vista muchos te invitarían a no hacerlo, tú nunca tomas una decisión importante a la ligera, así que hazlo cuando lo creas conveniente porque serás recompensado por tu valor.

Salud:

Cuídate y procura encontrar aquello que te permite movilizarte y que te apasiona, una vez lo encuentres no lo abandones porque será tu vía de escape en más ocasiones de las que puedas imaginar.

Consejo:

Es momento de fluir como el agua, acomodándose a las circunstancias y cambiando de estado si es necesario, lo que requieres para recuperar tu tranquilidad y tu seguridad en ti mismo.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Buey de Tierra Yin, te encuentras direccionando con Buey y Rata, el elemento Agua está presente en tu jornada.

Trabajo:

Te motivará tener retos para resolver, intenta siempre enfocarte en lo que es verdaderamente importante, así evitarás perder el tiempo. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Meditar te ayudará mucho a tener mente fría ante las situaciones difíciles, incorpóralo en tu día. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

No te desgaste con alguien que no lo merece, si sientes que das más de lo que recibes entonces es momento de decir basta. Se inteligente emocionalmente.

Dinero:

Tienes habilidades de inteligencia para lograr optimizar tus finanzas, solo hace falta que te sientes y tengas la disposición correcta.

Consejo: “Cuando menos lo esperamos, la vida nos pone un desafío para probar nuestro coraje voluntad de cambio” -Paulo Coelho.