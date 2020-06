Escorpio – Horóscopo del 14 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 14 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Quieres conocer todas los porqués del universo y al universo no le interesa explicártelos, para él es más importante que creas y tengas la certeza de que la magia existe, así te puede ayudar si se lo permites.

Dinero:

Si quieres estudiar y profundizar en algunos temas de tu interés: hazlo. El dinero no es un obstáculo, tan solo piensa cuánto lo quieres y los beneficios que te traería, el universo conspira si te ha de servir.

Salud:

Cuidado con hacer ejercicios de impacto, no es el mejor momento ya que puedes sufrir una luxación, busca una rutina de fortalecimiento, así te preparas para hacer los que tanto te gusta, comienza despacio.

Consejo:

Escucha lo que tu alma te dice y permite que tus días sean más reales y menos fantasiosos, tu creatividad te ayuda a conectarte con tu esencia y a realmente ser feliz al descubrir tu propósito.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Rata de Tierra Yang, te encuentras direccionando con Rata y Buey, el elemento Agua es fundamental en tu jornada.

Trabajo:

Es un buen momento para hacer un cambio en tu rutina, invierte más tiempo en practicar una afición o de mejorar un tema que te interesa académicamente hablando. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Las sopas, los batidos o cualquier líquido te darán mucha energía para hacer algo productivo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Comunicarte con otras personas te brindará mucha satisfacción, pasa tu día acompañado de personas que te den alegría. Recurre a la virtualidad si es necesario.

Dinero:

Evita perder tiempo en propuestas u oportunidades que no son adecuadas para ti, solo tú sabes que es favorable.

Consejo: “Nunca lograrás cambiar tu vida hasta que no cambies algo que haces a diario.” –John C. Maxwell.