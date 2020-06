Capricornio – Horóscopo del 15 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 15 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Necesitas sentirte amado, hoy requieres sentirte protegido y abrazado, pero sabes que, aunque eres de pocos amigos puedes contar siempre con ellos. Acude a tus seres queridos para recuperar esa calidez que requieres en tu corazón, lo mereces.

Dinero:

Estás en un punto de quiebre, estás a punto de recibir la gota que puede rebosar la copa, así que debes poner atención a todo aquello que te estás cargando sin necesidad. Es necesario que hagas una pausa y entregues todo lo que no te corresponde, todo lo que no es tuyo.

Salud:

Si sigues como vas muy pronto vas a explotar y muy bien sabes cómo son esos momentos, no te traen nada bueno. Puedes evitar lesiones físicas y emocionales si buscas la forma sana de comenzar a desechar todo lo que te hace daño.

Consejo:

A veces no te sientes correspondido y casi siempre es porque lo das todo y hasta más de lo que deberías. Y así es por correspondencia, cuando tenemos exceso en dar carecemos en el recibir y viceversa. Busca el justo medio.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Buey de Tierra Yin, te encuentras triangulando y direccionando, utiliza esta combinación para tener un día extraordinario.

Trabajo:

Tienes grandes posibilidades de causar una buena impresión por tus habilidades de liderazgo, toma las decisiones adecuadas y pasará. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Los aromas son increíbles para pasar el día ya que te brindarán concentración y alejarán las malas energías, un incienso o tu esencia favorita bastará. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

La comunicación será grandiosa para que dejes en claro varios aspectos, organiza tus ideas y expresa lo que tengas que expresar.

Dinero:

Intenta agilizar tu mente y confiar más en tu instinto, podrías encontrarte con una situación desventajosa y solo tú podrás salir de ahí.

Consejo: “Conviértete en el tipo de líder que las personas seguirían voluntariamente, incluso si no tienes el título o la posición”.- Brian Tracy