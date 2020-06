Capricornio – Horóscopo del 14 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 14 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Deja de luchar contra la corriente, no pongas tantas condiciones a tus días, disfruta el hoy, es lo único que tienes y así das la bienvenida a lo que el universo tienes para ti, no pongas tantas condiciones y permite que todo sea a tu favor.

Dinero:

Todo se está alineando para que desarrolles todo tu potencial, ten la certeza y la claridad para que llegue la guía que tanto estás pidiendo porque el universo escucha, no hay cabida para las disculpas y tampoco para el desgano.

Salud:

Caminar y tomar los rayos del sol te ayudarán a descansar y a mirar tranquilamente cómo esos segundos te pertenecen, disfrútalos y llénate de la energía Divina, sabes que siempre te acompaña

Consejo:

Cuando salgas a la calle siempre sonríe, si no es para otros que sea para ti, te olvidas de tu primer amor, el más importante: la Divinidad que te habita. Siempre está ahí, el lugar de calma que tanto te acompaña y muchas veces olvidas.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Rata de Tierra Yang, te encuentras direccionando doblemente con Rata, el elemento Agua es fundamental en tu jornada.

Trabajo:

Es un buen día para dedicarse a actividades didácticas, como cursos online, seminarios o tutoriales. Activa tu mente. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Un baño relajante, hacerte mascarillas y consentirte será ideal para hoy, relájate y termina tu semana con ánimo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Hoy tu mayor motivación será crear lazos de confianza y estabilidad en tus relaciones, estar rodeado de personas que te transmitan eso será genial.

Dinero:

Intenta solo enfocarte en estudiar, si es necesario, tus finanzas. Procura aprende más sobre oportunidades y estudiar tus posibles opciones.

Consejo: Si necesitas desahogarte o pasar un rato sin estrés, los hombres podrán proporcionarte eso. Pasa tiempo con ellos.