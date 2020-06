Capricornio – Horóscopo del 13 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 13 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Si tienes pareja, hoy están compartiendo y viviendo uno de tus mejores momentos, ten en cuenta que estás con la persona indicada, así que si tenías dudas ya quedan completamente despejadas.

Dinero:

Todo lo provee el universo y así lo crees de corazón, sabes que te gusta vivir cómodamente y compartirlo con los tuyos, así que continúa haciendo lo que mejor sabes hacer, servir a los otros.

Salud:

Busca un plan que no se vuelva un sacrificio y que se convierta en la forma de alimentarte de por vida sin privarte de algunas cosas que disfrutas mucho.

Consejo:

Eres de pocos amigos, te fijas hasta en lo más mínimo antes de abrirle tu corazón y tu hogar a alguna persona, deja que la intuición te guíe, seguro que no siempre aciertas con lo que piensas de las personas desde la primera impresión.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Fuego Yin, te encuentras direccionando con Cerdo y Rata, el elemento Agua es significativo en tu jornada.

Trabajo:

Los trabajos que requieran inteligencia y análisis serán ideales para ti, refuerza y alimenta tu mente, será genial. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Recuerda mantenerte hidratado en todo momento, los líquidos te darán vitalidad y fuerza para hacer cualquier cosa que te propongas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Te gustará comunicarte y ser sincero con los demás, es posible que, si utilizas las palabras correctas, crees un lazo de confianza con tus relaciones.

Dinero:

Concentra tus energías en buscar información relevante que te ayude a potenciar tus finanzas. Siempre apunta al crecimiento.

Consejo: “La mejor forma de averiguar si puedes confiar en alguien es confiar en él” -Ernest Hemingway