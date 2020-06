Capricornio – Horóscopo del 12 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 12 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Deja de controlar a tu pareja te echas la carga de la relación a los hombros y después te quejas, replantea entonces la relación y comienza de nuevo para que puedas disfrutar del amor.

Dinero:

Vas a disfrutar de la liquidez, quizás por un dinero que recuperas o una ganancia inesperada, sigue sintiendo que todo está a tu favor y así será.

Salud:

Los dolores en el cuerpo son por no revisar tu postura, es muy importante que mantengas los hombros atrás y tu frente en alto.

Consejo:

Cuídate de los altibajos emocionales que pueden hacer que digas lo que no deseas a la persona menos indicada, simplemente porque no puedes controlarte, respira profunda y pon tu mente en modo calma.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Perro de Fuego Yang, te encuentras en un día Estable, apropiado para ejecutar actividad a largo plazo, para planificar o finalizar asuntos de forma definitiva.

Trabajo:

No es buena idea realizar algún proyecto o idea importante el día de hoy, existirán conflictos y obstáculos que harán más difícil cualquier paso, espera a un día mejor. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Una sesión de baile hará que tu cuerpo se desestrese y libere las malas energías, inténtalo y compruébalo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Te podrías ver envuelto en varias situaciones donde no querías estar, se razonable e intenta escuchar lo que quieren decirte los demás.

Dinero:

Trata de no realizar ninguna actividad que involucre visitas al banco o a algún cliente, varios obstáculos harán que pierdas tiempo valioso.

Consejo: Las mujeres tienen grandes influencias en ti, es un buen día para escucharlas y considerar lo que dicen para tus decisiones.