Capricornio – Horóscopo del 11 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 11 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Permite que la ilusión entre en tu vida, abre tu corazón y tu vida a nuevas personas o a confiar más y a sentir sin límites por quienes ya están. El amor puede tocar tu puerta, pero si no estás dispuesto a abrirla, nada sucederá.

Dinero:

No temas más sobre el futuro, requieres mantener la certeza para continuar laborando en conseguir tus propósitos y disfrutar el proceso. Recuerda que cada paso que des, por pequeño que parezca, cuenta para alcanzar la meta.

Salud:

Necesitas relajarte y bajarle a la saturación que estás viviendo, busca una forma de estar en contacto con la naturaleza para despejar tu mente y alivianar tu cuerpo.

Consejo:

Seguro te has estado enfrentando a nuevas emociones y situaciones, recuerda que tu actitud es el 90% de lo que te pasa, así que es momento de pedir ayuda y de darte cuenta de que no debes afrontar nada solo.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Madera Yin, te encuentras triangulando con Serpiente y Gallo, tienes unas energías muy positivas rondando por tu jornada.

Trabajo:

Si en tu interior todo está correcto y balanceado, tu exterior se verá igual. Atrévete a realizar esa propuesta y expresar tus ideas. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Que manejes una respiración constante y consciente es lo mejor para ti, al hacerlo podrás tener el control sobre tus emociones y elegir de qué manera te afectan. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Está en tu voluntad dar el siguiente paso en tu relación sentimental, si para ti es algo que te entusiasma no lo pienses más y sé valiente.

Dinero:

Triangulas con el elemento Metal, que tiene grandes influencias en lo material. Utilízalo a tu favor para tomar decisiones correctas que estén alineadas a lo que quieres transmitir.

Consejo: “Atrévete a ser valiente hoy y confía en que cuando extiendas tus alas, volarás” -María Demuth.