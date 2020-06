Capricornio – Horóscopo del 10 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 10 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Si deseas enamorarte de las energías del amor, créelo. Simplemente pon más atención a lo que realmente deseas para que el universo sepa realmente qué es lo que quieres y te lo provea.

Dinero:

Por fin vas a obtener lo que tanto anhelas, comienzas a laborar en tu propósito y eso te hace realmente feliz, sigue laborando por ello ya que muchas personas se beneficiaran de ello.

Salud:

Te sientes cansado y sabes que es por llevar días sin dormir bien, así que comienza a cumplir un derrotero para que no te sigas desgastando de tanto hacer, muchas veces más por el bienestar de otros que el propio.

Consejo:

Sabes que puedes hacer todo lo que te propones cuando dejas de vibrar con el miedo, el universo te acompaña en todo momento, así que no lo olvides y sigue haciendo lo que mejor haces, ser feliz y hacer feliz a los tuyos.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Mono de Madera Yang, te encuentras en un día Oficial Lleno, apropiado para la abundancia, su Chi promueve recibir mucho.

Trabajo:

Es un buen momento para que estudies o investigues sobre algo, tendrás claridad en tu conocimiento y sentirás que estás creciendo. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Procura involucrar alimentos más saludables a tu dieta, las verduras o las frutas te dan la energía necesaria para hoy. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Expresar tus buenos sentimientos hará que tu ambiente social sea muy alegre y amable. Disfruta de esa energía tan increíble.

Dinero:

Actividades que tengan que ver con la investigación, la evolución o el crecimiento será bueno para hoy, intenta pasar tu día optimizando esta área en tu vida.

Consejo: “Haz tu poquito de bien donde estés; son esos pequeños pedazos de bien juntos que abruman al mundo”. -Desmond Tutu.