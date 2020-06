Piscis – Horóscopo del 15 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 15 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

No puedes seguir rumiando en el mismo lugar, pidiendo lo mismo que no te quieren dar, es momento de continuar. Pero es muy importante que recuerdes que nadie puede darte algo que ya no tengas dentro de ti. Así que hazte cargo y adelante.

Dinero:

Valora el presente, los recursos disponibles, la alegría del día, el alimento sobre la mesa. Eres agradecido pero lleno de ambiciones y sueños, así que la invitación es a aterrizar, cerrar los ojos y agradecer por el segundo de vida constante que tienes.

Salud:

Medita y cuida de tu cuerpo desde tu mente y tus emociones, sabes que comienzas a reflejar rápidamente síntomas físicos de tus situaciones internas, así que si te haces cargo a tiempo logras evitar problemas y mantener tu salud.

Consejo:

El bendecir y el buen decir, que todas las palabras que salgan de tu boca este día sean con esas características, si no vas a decir algo bueno, algo que lleve luz, mejor resérvalo, no es necesario hacer daño que puedes evit



CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Buey de Tierra Yin, te encuentras en día de Peligro, es una energía que solo es favorable para acciones espirituales, ten mucha precaución y recibe estas recomendaciones.

Trabajo:

Si tienes una reunión de trabajo importante intenta llevarla de una manera tranquila, procura tomar la postura del oyente para no dar pasos en falso y siempre ser asertivo con tus ideas.

Salud:

Debes de tener mucho cuidado ya que eres propenso a sufrir accidentes el día de hoy. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

La energía del día puede que te envuelva en un espiral de drama y problemas, para detenerlo deberás dejar el drama a un lado y plantarte con seriedad.

Dinero:

No es un buen día para salir a comprar provisiones para tu hogar, si no tienes otra opción crea una lista de lo necesario y apégate a ella.

Consejo: Los sentimientos vienen y van, como las nubes en el cielo. La respiración consciente es mi ancla. –Thich Nhat Hanh