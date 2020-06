Piscis – Horóscopo del 14 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 14 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Cuando dices ser comprensivo, empático y amoroso no hay quien te gane, aprovecha que todo está dispuesto para que el amor llegue a tu vida y llenes tus días de magia.

Dinero:

Muchas veces desprecias el dinero o no le das el valor que se merece, pero debes tener presente que es una energía y como tal evoluciona; lo que el hombre haga de él es problema de quienes lo idolatran, por eso tú no debes entrar en guerra, eso es pelear contra la prosperidad.

Salud:

Hoy sería bueno que comenzaras a relajar tu mente, tranquilizar tu espíritu, elaborar rutinas de meditación y relajación, te queda fácil y lo disfrutas, así que hoy es un día para ti.

Consejo:

No entre en discusiones que no te llevan a nada, tan solo quieres ganar realmente no quieres debatir, para ti es necesario que las personas sepan cuán inteligentes eres y por eso entras en competencia con todo y por todo.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Rata de Tierra Yang, te encuentras en Castigo en día de Destrucción, es una energía negativa y muy inestable en todas las actividades, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Tus palabras pueden ser el detonador de grandes problemas que ni siquiera habías contemplado, por esto, busca mantener una actitud serena, no te puedes dejar enojar fácil o reaccionaras de una manera que te arrepentirás.

Salud:

La meditación y la respiración serán tus mejores aliados, pero solo tu puedes poner de tu parte para utilizar esas herramientas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

El día es muy bueno para ponerse en los zapatos del otro y entender distintos puntos de vista, esto es un ejercicio que debes realizar o tus emociones este día te llevaran a un lugar donde no quieres estar.

Dinero:

No es prudente gastar dinero este día debido a que te encuentras muy emocional y no representará tus gustos o necesidades sinceras, además la energía tan inestable no reflejará buenos resultados.

Consejo: En las mujeres sabias podrás encontrar el consejo o ayuda que estabas buscando para resolver problemas, apóyate en ellas.