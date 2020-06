Piscis – Horóscopo del 13 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 13 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Escuchar al otro, dejar que se exprese con tranquilidad y escuchar en palabras reales sus sentimientos para no suponer, eso es el amor, la calma y el compartir desde el corazón.

Dinero:

Si alguien te debe dinero, prepárate es muy probable que hoy lo recibas, no lo des por perdido, si deseas regalarlo lo puedes hacer, pero si no crees necesario hacerlo lo vas a recuperar.

Salud:

El baile o la danza, montar en bicicleta o saltar al lazo, cualquier actividad que suba tu energía vital, aprovecha hoy para moverte y reír a carcajadas.

Consejo:

Vives soñando, te encanta crear mundos paralelos donde todo es felicidad y no tienes que ocuparte de nada o nadie, al fin de cuentas los sueños son, cuando regreses a este mundo no te quejes vívelo, agradécelo y disfrútalo.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Fuego Yin, te encuentras Triangulando en día de Inicio, óptimo para suaves comienzos, sin embargo, la energía estará inestable, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Se creativo, hoy tendrás la capacidad de innovar en los negocios o procesos de tu trabajo para hacer todo más práctico, las dificultades te harán improvisar y mejorar.

Salud:

Realizar dibujos, pintar, escuchar música, resolver acertijos activará tu creatividad y te hará ver las cosas de diversas formas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Tu energía el día de hoy le dará fuerza a las personas que se encuentran más afectadas, procura apoyarlas en este día para ser retribuida en el futuro.

Dinero:

Hoy no es un excelente día para hacer movimientos financieros debido a que la energía del día no será la más adecuada, medita sobre cómo deberías hacer tus próximas inversiones.

Consejo: “No conozco otro signo de superioridad que no sea la bondad” –Beethoven.