Libra – Horóscopo del 15 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 15 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Te gusta tanto lo estético y la belleza que te olvidas lo importante que es ser bello por dentro, no puedes continuar haciendo críticas a diestra y siniestra, ya la gente lo está notando y si no lo cambias verás cómo se van alejando. Es momento de poner un filtro y ser amoroso con el otro, todos merecen tu respeto.

Dinero:

Está saltando a la vista todo aquello que no salió perfecto, que no salió como lo habías planeado y aún así ves que nadie te culpa. Es porque por más que intentes tener el control es una sensación falsa que solo te quita energía a través de la preocupación. La disciplina no requiere esfuerzo cuando las cosas se hacen de corazón y reconociendo el beneficio que traen, enfócate en eso.

Salud:

Ni todo el dinero del mundo que hagas trabajando podrá comprarte salud en una botella para tomar todas las mañanas, la vida ya te ha pasado factura y pocas veces has decido escuchar. ¿Hasta cuándo vas a esperar de nuevo?

Consejo:

Tienes varios llamados de atención por atender, pero sin duda todos apuntan a lo mismo: hacerse cargo de ti mismo. Nadie puede hacer nada por ti si tú no tomas las decisiones necesarias para transformarte de verdad.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Buey de Tierra Yin, te encuentras en Castigo en día de Peligro, es una energía que solo es favorable para acciones espirituales, ten mucha precaución y recibe estas recomendaciones.

Trabajo:

Tendrás complicaciones a causas de sentimientos de incapacidad para defenderte, todo esto no será más que una restricción interna tuya, lucha contra esto expresándote precavidamente.

Salud:

Practicar la respiración es importante para evitar acciones impulsivas que pueden hacerte pasar situaciones complicadas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Debes ser ágil en tus decisiones, si te vuelves muy pensativo e intentas analizar todos los inconvenientes, notarás como de una manera inesperada estarás envuelto en un problema mayor.

Dinero:

Debes de ser muy cuidadoso con tus finanzas, sobre todo el día de hoy, la energía inestable hace que las transacciones y las reuniones de negocios no tengan un final deseado

Consejo: El camino solo es encontrado cuando te decides a avanzar.