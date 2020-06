Libra – Horóscopo del 14 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 14 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Armoniza tu vida en todos tus ámbitos recuerda que es muy importante que te des prioridad, piensas siempre en el otro y te dejas para lo último, cuando ya el cansancio te vence. Recuerda que primero va el amor propio, el respeto por sí mismo y la auto validación.

Dinero:

Si tienes en mente un emprendimiento no lo dejes a la deriva, comienza a elaborarlo y disfruta construyéndolo, que te haga feliz el solo pensar en él ya es un éxito, así que el primer paso es ponerle toda tu energía,

Salud:

Renueva tu energía en cuanto a la salud, tiendes mucho a sufrir de todo y es más por sugestión que por una enfermedad real, si quieres llamar la atención que no sea a través de la enfermedad, no es necesario sufrir por ello.

Consejo:

Eres muy importante para muchas personas y también lo eres para ti, disfruta la vida, todos los momentos suman, no restan tiempo a tu valiosa vida buscando culpables de tu supuesta desgracia, cierra esa puerta, deja todo lo dañino atrás y sigue adelante.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Rata de Tierra Yang, te encuentras en día de Destrucción, es una energía negativa y muy inestable en todas las actividades, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

El trabajo no deberá robarse tus pensamientos el día de hoy, procura descansar y recuperar energías para que puedas arrasar la próxima semana en lo que te propongas.

Salud:

El agua es muy vital para ti el día de hoy, mantenerte hidratado/a bien sea con agua, té, tu jugo favorito. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Te sentirás un poco solo el día de hoy, pero debes ser optimista y agradecido con lo que tienes, no sabes quien tiene los ojos sobre ti.

Dinero:

Ten perseverancia y nunca te rindas, hoy no es un buen día para recurrir a algún movimiento financiero. No tendrás confianza en lo que te rodea.

Consejo: Tu afirmación del día es: “Soy feliz porque tengo lo que necesito justo en mi corazón”.