Libra – Horóscopo del 13 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 13 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Existen discusiones con la pareja o familia que no hay por qué dejarlas trascender, se quedan en eso, en algo pasajero, así que no te llenes de motivos para agrandar más el suceso.

Dinero:

Con ese dinero que estás guardando para tiempos difíciles, mejor piensa en un viaje, tu emprendimiento, algo que te motive a seguir aumentando ese valor, ponle un propósito, no una tragedia.

Salud:

Haces ejercicio siempre y cuando estés acompañado y eso no es lo más apropiado, debes hacerlo con gusto por y para ti, así que no debes depender de alguien para lograr el bienestar que requieres.

Consejo:

Buscas la calma, el equilibrio y tu paz mental, para lograrlo debes preparar tu esencia, poner los pies en la tierra y tu alma en el universo, sólo así irás encontrando esa calma que tienes en tu centro.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Fuego Yin, te encuentras en día de Inicio, óptimo para suaves comienzos, sin embargo, la energía estará inestable, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Hoy será un día agitado, lleno de tareas que tomará su tiempo llevar a cabo, busca maneras creativas de ser más práctico para resolver tus actividades y el tiempo te pueda rendir como lo deseas.

Salud:

Mantente hidratado en todo momento, disfruta de un buen batido o un zumo nutritivo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

No dejes que los contratiempos impidan que compartas con esa persona especial, tu creatividad marcará la diferencia y hará interesante la relación rompiendo la rutina del día a día.

Dinero:

No hagas movimientos importantes de dinero, la energía del día se encuentra muy inestable lo que lleva a que se preste para bajas retribuciones monetarias.



Consejo: No te apures en cumplir tus sueños. Toma un día para jugar con tus niños y relajarte, tus sueños seguirán ahí mañana. -Lindsey Rietzsch.