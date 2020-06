Acuario – Horóscopo del 15 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 15 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Esa persona especial merece saber lo que sientes, no lo ocultes más, no te agobies más con eso. Tienes miedo a no ser correspondido, pero más miedo debería darte no permitirte sentir, es momento de comunicar lo que sientes y sentirte vulnerable, aunque no te guste es lo necesario para recibir una respuesta, y con ello paz.

Dinero:

Por estos días el trabajo está a tope, las responsabilidades son mucho mayores y tu motivación quizá no se comparable, sin embargo, estás haciendo todo tan bien que los frutos de tu trabajo no demoran en ser visibles y bien recompensados.

Salud:

Necesitas refrescarte un poco y hacer cosas que te gustaban o experimentar cosas nuevas, el caso es que necesitas oxigenar tu cuerpo y tu mente, llevar nueva energía a circular por tu organismo para regenerarse de una mejor forma y así mantener tu salud en buen estado.

Consejo:

Debes procurar que la transparencia sea clave en tu vida, a veces eres tan voluble y adaptable que se te olvidan los límites que requiere mantener tu esencia pura y auténtica. Es bueno caer bien en todas partes, pero es mejor caer bien siendo tú mismo y no quien quieren que seas para encajar.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Buey de Tierra Yin, te encuentras en día de Peligro, es una energía que solo es favorable para acciones espirituales, ten mucha precaución y recibe estas recomendaciones.

Trabajo:

Sé cuidadoso con tus ideas y pensamientos sobre temas en específico, no es propicio que tu nombre se encuentre ligado a comentarios que no sean de apoyo.

Salud:

Es un excelente día para meditar o hacer ejercicio, cualquier actividad que le sume a tu cuerpo hoy será más beneficiosa. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Es excelente vivir momentos increíbles con los que te rodean, la valentía es tu gran motivador hoy y puedes usarlo para crear un ambiente de cariño y amor.

Dinero:

Debes tener cuidado, a pesar de que la energía del día es óptima hoy puedes tener varios problemas al encontrarse más propenso a robos, cuida tu patrimonio y evita gastos.

Consejo: Apóyate de la energía de los sabios, ya sean familiares o hombres de tu confianza, ellos te ayudarán a salir de tus problemas.