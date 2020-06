Acuario – Horóscopo del 14 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 14 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Te estás llenando de magia y alegría, por fin te das cuenta de que el universo tiene muchos proyectos contigo, era necesario recorrer el camino para conectarte con la magia universal, dale la bienvenida a tu hermosa existencia.

Dinero:

Que el dinero no sea una razón para dejar de hacer lo que tanto amas, el servicio se pone a disposición de otros y el universo se encarga de guiarlos hacia ti, deja de suponer lo peor y comienza a realizar tu sueño.

Salud:

Te hace falta conectarte con la naturaleza, eso te ayudará a limpiar tu energía, a depurar tu pensamiento y a enraizar tus ideas, es muy importante que lo hagas para disfrutar de una excelente salud.

Consejo:

Simplemente se consecuente con tu esencia, no te ocultes ni permitas que otras personas te alejen de tu verdadera pasión, ocúpate de ser quien realmente quieres ser y sigue tus guías.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Rata de Tierra Yang, te encuentras en día de Destrucción, es una energía negativa y muy inestable en todas las actividades, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Utiliza este día para descansar, si te encuentras en la posibilidad, desconéctate de tu trabajo y así podrás evitar verte envuelto en problemas, si de lo contrario no puedes no te salgas de tu rutina.

Salud:

Tu alimentación y estilo de vida deben tener una modificación, cuidarte y saber qué es lo mejor para ti es esencial, no abuses de comidas chatarras. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Evita caer en discusiones tribales y así evitarás crear brechas entre las personas con las que compartes este día, tu energía te lleva a ser radical y agresivo con tus comentarios.

Dinero:

Hoy no tendrás un buen juicio para los negocios, ya que la energía se encuentra lo bastante inestable como para que ningún resultado sea como se espera.

Consejo: Sé honesto. Sé humilde. Y escucha más de lo que hablas. -Jeff Zentner.