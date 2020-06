Acuario – Horóscopo del 13 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 13 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Eres un buen amigo, sincero, alegre y amable, presto a ayudar a quien lo requiera, por eso nunca estás solo todos quieren estar contigo y compartir un buen rato.

Dinero:

No compres por comprar, muchas veces es por aparentar lo que no tienes o lo que quisieras tener, así que el universo te llama la atención si lo sigues haciendo, se compra lo que se requiere no lo que simplemente deseas para destacar.

Salud:

Eres muy cuidadoso, siempre te gusta estar bien y sentirte mejor, por eso tus rutinas están dando los frutos que esperabas, ánimo eso después se convertirá en algo que ya tienes integrado a tu vida.

Consejo:

Crees que en tu vida no pasa nada emocionante, por el contrario, tienes una vida apasionante y fascinante, debes dar gracias al universo por todo lo que tienes en este momento.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Fuego Yin, te encuentras en Destrucción en día de Inicio, óptimo para suaves comienzos, sin embargo, la energía estará inestable, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Será un día complicado ya que la energía del día será muy inestable y la tendencia de todas las actividades tenderán a ser resultados negativos, se cuidadoso y mantén un perfil bajo frente a las discusiones y comentarios ajenos.

Salud:

La energía del día puede que te haga sentir mal emocionalmente, llevándote al punto radical en el que puedas autolesionarte, no estas solo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Las relaciones interpersonales se te pueden complicar en este día debido a que tienes tendencia a ser muy duro contigo mismo y lo proyectas en tu pareja y familia.

Dinero:

No es un buen día para realizar movimientos financieros, la inestabilidad del día tenderá a crear problemas económicos, los cuales podrás evitar siendo reservado.

Consejo: Apóyate en las mujeres sabias en tu vida, ya sean de tu familia o de tu confianza, en ellas encontrarás soluciones a tus problemas.