Géminis – Horóscopo del 15 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 15 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Está finalizando tu temporada y con eso viene el recogimiento, además que tu planeta regente pronto comenzará a retrogradar, sin duda te invitan a mirar adentro y a reestructurar todo aquello que sientes débil o inseguro. Acude a tu intuición y a tu poder interior para lograrlo.

Dinero:

Cuida tus palabras y tus inversiones, quizá no es el mejor momento para tomar grandes riesgos o para hablar sin pensarlo dos veces. Requieres un momento para reflexionar qué es lo mejor, por ahora evita tomar grandes decisiones, es tiempo de pensar y proyectar más que de actuar.

Salud:

Es fundamental que separes un tiempo para ti, para relajarte, debes calmar tu mente y tus emociones, vienes en un sube y baja en el que has comprendido que la salud y la tranquilidad no tienen precio, así que mereces un descanso y un momento de reconexión contigo mismo.

Consejo:

Te has enfrentado con facetas tuyas que desconocías por completo y sin duda, esto te ha edificado y te ha brindado una fortaleza que no creías capaz de tener. Es momento de darte esa palmadita en la espalda y saber que lo has logrado por mérito propio, has recordado que tienes el poder en tu interior.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Buey de Tierra Yin, te encuentras en daño con el Buey, asegúrate de tener a tu lado a las personas correctas.

Trabajo:

Trata de realizar actividades individuales, varias personas serán más un estorbo que una ayuda. Tú puedes. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Realizar ejercicios de Tai Chi o yoga ayudan a nivelar tus energías, intenta hacer alguna si te sientes abrumado. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Podrías herir a alguien con tu temperamento, trata de pensar antes de hablar para evitar conflictos y peleas por tu actitud.

Dinero:

Evita realizar ventas, visitar a bancos o comprar algo, no tendrás paciencia y podrías tomar decisiones incorrectas desde la rabia.

Consejo: “Permanece en silencio, deja ir el conflicto, vuélvete pacífico, y recuerda la bondad eterna que reside en tu interior.” Wayne Dyer