Géminis – Horóscopo del 14 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 14 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Cada segundo del día cuenta para que te conectes con tu esencia, eso es lo que realmente es valioso para que puedes ser quien eres, que no te importe lo que piensen de ti, lo realmente esenciales lo que tu piensas de ti, el resto sobra.

Dinero:

El poder de tu pensamiento para materializar es infinito, sin embargo, algunas veces lo olvidas como si no fuera algo serio y real, es un don que la Divinidad te ha regalado y así mismo te lo puede quitar, pon atención a tus dones.

Salud:

Recuerda que tu salud depende de ti, sabes qué hacer para mantenerla en alto sin que te demande mucho, son pasos sencillos que muchas veces por pereza no realizas, recuerda que sin salud nada puedes hacer.

Consejo:

Tienes muchas cosas por realizar, maneja tu tiempo y ponlo a tu favor, así todo te saldrá como lo requieres y en el menor tiempo posible, te vas a sorprender del poder de tu palabra y de tu acción al momento de resolver.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Rata de Tierra Yang, te encuentras en choque con la Rata, muchos altibajos aparecerán en tu jornada, préstale atención a tu salud.

Trabajo:

Hacer tu rutina de los domingos será lo mejor para hoy, intenta no hacer nada importante o que requiera tomar decisiones. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Intenta pasar tu día de forma muy tranquila, no hagas actividades que pongan en riesgo tu integridad física y come balanceadamente. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

En tu hogar pueden aparecer varias peleas, bien sea por personas que están sensibles o porque no tienes paciencia. Respira y controla tus impulsos.

Dinero:

Tu atención estará más enfocada en tu ser interior que en temas monetarios y de dinero, permítete un espacio para concerté mejor y entender tus actitudes.

Consejo: La vida está llena de altibajos. El truco es disfrutar de los altos y tener fuerza y coraje durante los bajos.