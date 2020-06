Géminis – Horóscopo del 13 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 13 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

El amor siempre lo recibes, lo compartes y lo manifiestas, así que disfruta de estos momentos con tu pareja y con tu familia, es algo que llena tu corazón de felicidad, en verdad eres feliz con saber que el amor está en tu vida.

Dinero:

Tienes la certeza de que el universo te provee, en verdad crees que nada te va a faltar porque el es ilimitado y todo ya lo tiene dispuesto para ti, bendecir y agradecer.

Salud:

El descanso también es dormir bien, si tu cuerpo requiere 8 horas para reponerse eso le debes dar, no creas que está bien dormir 4 o 5 horas diarias, tu cerebro requiere descansar.

Consejo:

Tienes muchos dones una conexión con el cielo que te saca de cualquier apuro porque sabes escucharlo, ten los pies en la tierra ya que puedes solucionar fácilmente cualquier inconveniente que tengas.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Cerdo de Fuego Yin, te encuentras en un día Oficial Inicio, apropiado para comienzos suaves o que tengan que ver con nuevos emprendimientos, sin embargo, la energía no se considera óptima. Podrás superar obstáculos el día de hoy.

Trabajo:

Si has estado postergando un nuevo curso o seminario hoy es un buen momento para proponerte hacerlo. Encontrarás las energías necesarias. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

El calor del sol te proporciona mucha vitalidad y confianza en ti mismo, pasa unos minutos al día sintiendo su calidez. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Mantén una actitud optimista frente a las adversidades y verás como todo se despeja. Tú mente es muy poderosa.

Dinero:

Indaga un poco más acerca de alguna propuesta donde quieres incursionar, estar preparado nunca está de más.

Consejo: “Habrá obstáculos. Habrá escépticos. Habrá errores. Pero con trabajo duro, no hay límites.” -Michael Phelps