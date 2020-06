Géminis – Horóscopo del 12 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 12 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Aprovecha para brillar, tienes luz propia y eso hace que muchas personas quieran acercarse a ti, unas por amistad y otras con otro interés, todo es válido, el caso es que disfrutes.

Dinero:

Conoce tu propósito y concéntrate en visualizar y ser feliz con la decisión que tomes, así sea en tu labor con una empresa o un emprendimiento saldrás adelante.

Salud:

Cuida de tus pensamientos y de los diálogos mentales, no entres en el juego del miedo colectivo y recuerda que nada pasa cuando tú no temes.

Consejo:

Intenta distraerte para que no te pierdas en diálogos mentales que nunca te llevan a solucionar lo que sucede, baila, toma el sol, brinca, haz lo que desees y sé feliz.



CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Perro de Fuego Yang, te encuentras triangulando con Perro y Tigre, las energías están de tu lado, disfrútalas y aprovéchalas.

Trabajo:

La actividad es en equipo te ayudarán a tener diferentes tipos de vista y aprenderás mucho de cada persona. También puedes ser el impulsor del equipo si así te lo propones. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Sentir los rayos del sol es grandioso para tu alma y cuerpo, en la mañana puedes sentir cómo la energía positiva entra a tu día. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tus sentimientos guiarán parte de tu día, permítete que te hagan hacer cosas maravillosas para ti mismo y para tus allegados.

Dinero:

No te olvides de las personas que están ahí para ayudarte a que cumplas tus objetivos, escúchalos y forma una alianza para estar un paso más cerca.

Consejo: “La virtud de cada ser humano, es saber mantener el equilibrio ante sus victorias y no caerse ante sus derrotas.” -Cedra L.